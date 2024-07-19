Экс-глава Омской области Полежаев получил от патриарха орден за восстановление храма

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
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Updated Сегодня, 10:41
Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев получил от патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Орден Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского первой степени. Награду экс-главе региона передал митрополит Дионисий. Об этом Леонид Полежаев сообщил сегодня, 19 июля, в социальной сети Instagram, запрещенной в России.
Бывшего губернатора наградили за восстановление Воскресенского военного собора на улице Партизанской.
«Самое главное, что храм живет, что наконец состоялось великое освящение Воскресенского военного собора, омичи ждали этого события 8 лет», — написал Леонид Полежаев.
На сайте Воскресенского военного собора указано, что храм построили в 1773 году. В нем находилась самая большая церковная библиотека в городе. В советское время службы в соборе были прекращены, в 1958 году храм разобрали. В 2016 году, к 300-летию Омска, собор восстановили.
Ранее Леонид Полежаев прокомментировал планы по восстановлению Ильинского собора. Бывший губернатор уверен, что в прошлом была упущена прекрасная возможность.