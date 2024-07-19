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Леонид Полежаев

Экс-глава Омской области Полежаев получил от патриарха орден за восстановление храма

19 июля 2024, 10:39
Фото: gorod55.ru
Леонид Полежаев
Награду бывшему губернатору передал митрополит Дионисий.

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев получил от патриарха Московского и Всея Руси Кирилла Орден Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского первой степени. Награду экс-главе региона передал митрополит Дионисий. Об этом Леонид Полежаев сообщил сегодня, 19 июля, в социальной сети Instagram, запрещенной в России.

Бывшего губернатора наградили за восстановление Воскресенского военного собора на улице Партизанской.

«Самое главное, что храм живет, что наконец состоялось великое освящение Воскресенского военного собора, омичи ждали этого события 8 лет», — написал Леонид Полежаев.

На сайте Воскресенского военного собора указано, что храм построили в 1773 году. В нем находилась самая большая церковная библиотека в городе. В советское время службы в соборе были прекращены, в 1958 году храм разобрали. В 2016 году, к 300-летию Омска, собор восстановили.

Собор находится на улице Партизанской рядом с памятником ДостоевскомуСобор находится на улице Партизанской рядом с памятником Достоевскому
Собор находится на улице Партизанской рядом с памятником Достоевскому
Фото: gorod55.ru

Ранее Леонид Полежаев прокомментировал планы по восстановлению Ильинского собора. Бывший губернатор уверен, что в прошлом была упущена прекрасная возможность.

Леонид Полежаев о строительстве собора: «Дай Бог, чтобы политическая воля проснулась»
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Восстановление#История#Митрополит#Полежаев#Орден#Собор
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