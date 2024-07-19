Экс-глава Омской области Полежаев получил от патриарха орден за восстановление храма

На сайте Воскресенского военного собора указано, что храм построили в 1773 году. В нем находилась самая большая церковная библиотека в городе. В советское время службы в соборе были прекращены, в 1958 году храм разобрали. В 2016 году, к 300-летию Омска, собор восстановили.