Дисквалифицирован. В Омской области подрядчик сорвал сроки строительства школы

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В региональной прокуратуре сообщили о проверке в рабочем поселке Горьковское. Подрядчик сорвал там сроки строительства школы. Стоимость работ составила больше 703 млн рублей.
Контракт был заключен в декабре 2020 года. «Омскоблстройзаказчик» договорился о строительстве с ООО «СПК „Сибцентрострой“». Компания должна была построить образовательное учреждение до 31 июля 2023 года, однако этого не произошло.
Подрядчик все время переносил сроки и сдал заказчику объект только к концу декабря 2023 года. Прокуратура вносила представления директору фирмы. Также главу «Сибцентростроя» дисквалифицировали на полгода.
Школа по итогу введена в эксплуатацию, но намного позже.