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Published Сегодня, 05:07

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Updated Сегодня, 05:10

иллюстрация

Дисквалифицирован. В Омской области подрядчик сорвал сроки строительства школы

19 июля 2024, 05:07
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области дисквалифицировали подрядчика за срыв строительства школы

С помощью прокуратуры объект был достроен, но компания сорвала сроки сдачи на полгода.

В региональной прокуратуре сообщили о проверке в рабочем поселке Горьковское. Подрядчик сорвал там сроки строительства школы. Стоимость работ составила больше 703 млн рублей.

Контракт был заключен в декабре 2020 года. «Омскоблстройзаказчик» договорился о строительстве с ООО «СПК „Сибцентрострой“». Компания должна была построить образовательное учреждение до 31 июля 2023 года, однако этого не произошло.

Подрядчик все время переносил сроки и сдал заказчику объект только к концу декабря 2023 года. Прокуратура вносила представления директору фирмы. Также главу «Сибцентростроя» дисквалифицировали на полгода.

Школа по итогу введена в эксплуатацию, но намного позже.

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#Алина Ясинская#Общество#Образование#Омск#Омская область#Школа#Россия#Строительство#Прокуратура Омской области#Новости#Срыв сроков
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