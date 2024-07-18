Жесткая статистика. В Омске за полгода зафиксировали резкий рост изнасилований

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В региональной прокуратуре опубликовали статистику по преступности в регионе за первые шесть месяцев 2024 года. За этот период было зарегистрировано 10 900 преступлений, что на 1200 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Оказалось, что больше всего преступлений (4800) связано с интернет-мошенничеством. Меньше всего было зарегистрировано случаев хулиганства — всего 5 за полгода.
Отметим, что за первое полугодие в нашем регионе произошло 35 убийств, что немного больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в регионе было зафиксировано 31 убийство. Количество случаев изнасилования увеличилось почти в два раза: в этом году было зарегистрировано 30 случаев, в то время как в 2022 году — только 17. Помимо этого, омичи стали чаще совершать преступления против государства.
Согласно официальной статистике, количество конфликтов, в которых участникам был причинен тяжкий вред здоровью, уменьшилось. С начала этого года было зафиксировано всего 122 таких случая. Также уменьшилось количество случаев в следующих категориях:
За этот год юные омичи совершили 108 преступлений. Большинство из них (более 1900 случаев) произошли в общественных местах. В 27 случаях преступники применяли оружие (годом ранее таких случаев было 24).
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