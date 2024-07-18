Жесткая статистика. В Омске за полгода зафиксировали резкий рост изнасилований

Отметим, что за первое полугодие в нашем регионе произошло 35 убийств, что немного больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в регионе было зафиксировано 31 убийство. Количество случаев изнасилования увеличилось почти в два раза: в этом году было зарегистрировано 30 случаев, в то время как в 2022 году — только 17. Помимо этого, омичи стали чаще совершать преступления против государства.