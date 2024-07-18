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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

иллюстрация

Ждите января. Стал известен размер нового прожиточного минимума в Омской области

18 июля 2024, 09:26
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стал известен размер нового прожиточного минимума в Омской области

Повышение будет минимум на 796 рублей.

Региональное правительство выдало постановление о размере прожиточного минимума на следующий год. Новая сумма будет актуальна с 1 января. Ее повысят на 1 705 рублей в сравнении с тем прожиточным минимумом, который действует сейчас на душу населения.

С 2025 года прожиточный минимум в Омской области будет равен 15 428 рублей в расчете на душу населения. К слову, год назад размер прожиточного минимума увеличивали лишь на 528 рублей. Тогда показатель был на уровне 13 723 рублей.

Для трудоспособных прожиточный минимум будет равен 16 816 рублям (+ 1 900 рублей), для пенсионеров — 13 268 рублей (+ 1 468 рублей). Для детей с начала 2025 года прожиточный минимум будет на уровне 14 965 рублей (+ 796 рублей).

Напомним, что прожиточный минимум — это минимальная сумма доходов, чтобы закрыть базовые потребности. Кстати, этот показатель влияет на размер социальных доплат к пенсиям.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Прожиточный минимум#Новости#Постановление
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