«Замкнутый круг». Омичи в соцсетях пожаловались на отсутствие горячей воды

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Жители дома по адресу Дианова, 16, корпус 2, пожаловались в соцсетях на то, что после планового отключения горячую воду в их квартирах так и не восстановили. Эту информацию опубликовали в телеграм-канале «Омский новостной поезд».
«Обращаемся за помощью, Дианова, 16к2, у нас нет горячей воды. После планового отключения с 25 июня по 9 июля, воду дали только 11 июля вечером. Но с горячего крана до сих пор бежит холодная вода. Это замкнутый круг, звонки по всем организациям не дают результата и ответа. Только лишь грубые ответы, что никто ничего не знает и с этим вопросом не к ним, а к кому?» — рассказали жильцы.
Омичи также рассказывают, что визит в управляющую компанию «Левобережье» не принес результатов: никто не собирается устранять неполадки.