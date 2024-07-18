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Published Сегодня, 05:57

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Updated Сегодня, 06:00

иллюстрация

«Замкнутый круг». Омичи в соцсетях пожаловались на отсутствие горячей воды

18 июля 2024, 05:57
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичи в соцсетях пожаловались на проблемы с горячей водой

После планового отключения на улице Дианова до сих пор не вернули горячую воду.

Жители дома по адресу Дианова, 16, корпус 2, пожаловались в соцсетях на то, что после планового отключения горячую воду в их квартирах так и не восстановили. Эту информацию опубликовали в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

«Обращаемся за помощью, Дианова, 16к2, у нас нет горячей воды. После планового отключения с 25 июня по 9 июля, воду дали только 11 июля вечером. Но с горячего крана до сих пор бежит холодная вода. Это замкнутый круг, звонки по всем организациям не дают результата и ответа. Только лишь грубые ответы, что никто ничего не знает и с этим вопросом не к ним, а к кому?» — рассказали жильцы.

Омичи также рассказывают, что визит в управляющую компанию «Левобережье» не принес результатов: никто не собирается устранять неполадки.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Горячая вода#Новости#Холодная вода#Дианова 16к2#Плановое отключение#УК Левобережье#Нет горячей воды#Проблема с водоснабжением
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