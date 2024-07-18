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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:00

Казахстан и Россия обсудили возможность строительства ГЭС на Иртыше

Власти России и Казахстана обсудили возможность строительства ГЭС на Иртыше

18 июля 2024, 13:59
Фото: 1MI

Казахстан и Россия обсудили возможность строительства ГЭС на Иртыше

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что власти стран ведут переговоры о возможном строительстве гидроэлектростанции на Иртыше.

Россия и Казахстан ведут переговоры о возможном строительстве гидроэлектростанции на реке Иртыш, об этом на брифинге сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

«Эта станция есть в плане развития энергетики. Предварительная мощность составляет 300 МВт. То есть это ключевая станция, которая будет участвовать в покрытии как базовых, так и пиковых нагрузок», — передает слова Саткалиева ТАСС.

Министр также отметил, что республика давно задумывается над строительством ГЭС, которая позволит увеличить мощность всего Иртышского каскада.

«Данная река является приграничной, поэтому привлечение опыта наших российских коллег видится вполне логичным действием», — добавил Саткалиев.

Окончательное решение в выборе примет фонд «Самрук-Казына», именно он будет вести переговоры с компаниями из России и другими альтернативными поставщиками.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Станции#Гидроэлектростанция#ГЭС#Самрук-Казына
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