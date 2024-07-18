Власти России и Казахстана обсудили возможность строительства ГЭС на Иртыше

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Россия и Казахстан ведут переговоры о возможном строительстве гидроэлектростанции на реке Иртыш, об этом на брифинге сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
«Эта станция есть в плане развития энергетики. Предварительная мощность составляет 300 МВт. То есть это ключевая станция, которая будет участвовать в покрытии как базовых, так и пиковых нагрузок», — передает слова Саткалиева ТАСС.
Министр также отметил, что республика давно задумывается над строительством ГЭС, которая позволит увеличить мощность всего Иртышского каскада.
«Данная река является приграничной, поэтому привлечение опыта наших российских коллег видится вполне логичным действием», — добавил Саткалиев.
Окончательное решение в выборе примет фонд «Самрук-Казына», именно он будет вести переговоры с компаниями из России и другими альтернативными поставщиками.