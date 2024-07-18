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Суд пересмотрел дело пьяного водителя, из-за которого в ДТП пострадала омичка

Суд ужесточил наказание омичу, который сел пьяным за руль и устроил жесткое ДТП

18 июля 2024, 11:38
Фото: 1MI

Суд пересмотрел дело пьяного водителя, из-за которого в ДТП пострадала омичка

Омский областной суд пересмотрел дело 33-летнего жителя Черлакского района, который признан виновным в пьяном ДТП, и ужесточил ему наказание.

Омский областной суд отменил приговор 33-летнего жителя Черлакского района, который признан виновным в ДТП с пострадавшим. По версии следствия, пьяный мужчина без водительских прав сел за руль автомобиля ВАЗ-21213. Проезжая по трассе «Омск-Черлак-граница Республики Казахстан», он столкнулся с грузовым автомобилем «Тойота».

В результате ДТП пассажир иномарки получил тяжкий вред здоровью. Подсудимый же признал вину лишь частично, утверждая, что пил алкоголь уже после аварии, когда ждал сотрудников полиции.

Суд первой инстанции согласился с версией обвиняемого и вынес ему приговор по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого здоровью человека). Мужчина получил 3 лет лишения свободы условно.

Однако государственный обвинитель оспорил приговор, так как посчитал, что такое наказание слишком мягкое для преступления. С этим согласился Омский областной суд. В результате нарушителю назначили 3 года принудительных работ, а также обязали выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей моральной компенсации.

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