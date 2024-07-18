Суд ужесточил наказание омичу, который сел пьяным за руль и устроил жесткое ДТП

Однако государственный обвинитель оспорил приговор, так как посчитал, что такое наказание слишком мягкое для преступления. С этим согласился Омский областной суд. В результате нарушителю назначили 3 года принудительных работ, а также обязали выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей моральной компенсации.