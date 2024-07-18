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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

На «Черноглазовских мельницах» закончилось конкурсное производство

Суд прекратил конкурсное производство на мельницах со станции Жатва

18 июля 2024, 09:26
Фото: 1MI

На «Черноглазовских мельницах» закончилось конкурсное производство

Теперь компания может быть ликвидирована.

В судебном деле о банкротстве открытого акционерного общества «Черноглазовские мельницы» поставлена точка: суд принял решение прекратить процедуру конкурсного производства в этой компании, продолжавшуюся почти 5 лет (с сентября 2019 года). Теперь ОАО может быть ликвидировано.

«Черноглазовские мельницы» специализируются на производстве муки из зерновых культур. Они зарегистрированы на станции Жатва в Таврическом районе Омской области. Учредитель и экс-руководитель компании Евгений Спиренков еще в 2021 году был приговорен к 8 годам заключения за мошенничество, кражу денег и растрату зерна.

#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Дела о банкротстве#Черноглазовские мельницы
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