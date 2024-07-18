Суд прекратил конкурсное производство на мельницах со станции Жатва

«Черноглазовские мельницы» специализируются на производстве муки из зерновых культур. Они зарегистрированы на станции Жатва в Таврическом районе Омской области. Учредитель и экс-руководитель компании Евгений Спиренков еще в 2021 году был приговорен к 8 годам заключения за мошенничество, кражу денег и растрату зерна.