gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Сразу двух жителей Омской области будут судить за угон автомобилей

Спешили к знакомым. Двух жителей Омской области будут судить за угон автомобилей

18 июля 2024, 12:39
Фото: Омская полиция

Сразу двух жителей Омской области будут судить за угон автомобилей

В отношении жителей Крутинского и Саргатского районов возбуждены уголовные дела за угон автомобилей без цели хищения, им грозит до пяти лет тюрьмы.

В Саргатском и Крутинском районах в отношении местных жителей возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

В первом случае нетрезвый житель райцентра угнал машину у работодателя, в доме которого проживал. Он взял автомобиль, чтобы добраться к знакомым в соседнее село. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за «пьяную» езду.

В Крутинке сельчанин угнал автомобиль с чужого участка и направился на нем в с. Китерма, но не справился с управлением и съехал в кювет. Сам он в ДТП не пострадал, поэтому решил вернуться домой. Правоохранители обнаружили машину брошенной в 10 км от районного центра.

Сейчас транспортные средства возвращены владельцам, а нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Оставил ключи в двери. Пьяный подросток угнал машину у невнимательного омича
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Полицейские#Полиция#Омск#Омская область#Угон#Нарушения#Угон автомобиля#Новости#Нарушение закона
Подпишитесь
Возник дефицит. В омских школах и детсадах не хватает больше тысячи учителей
Сегодня, 10:44
Город ненадолго вышел из строя. В Омске устранили все последствия сильного ливня
Сегодня, 03:52
Жесткая статистика. В Омске за полгода зафиксировали резкий рост изнасилований
Сегодня, 07:55
«Замкнутый круг». Омичи в соцсетях пожаловались на отсутствие горячей воды
Сегодня, 05:57
Перекрыли 18-летний рекорд. За сутки в Омске выпала двухмесячная норма осадков
Сегодня, 08:55
«Нам не хватает льда». В омском «Авангарде» передумали строить отель возле Арены
Сегодня, 06:33