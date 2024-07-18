Спешили к знакомым. Двух жителей Омской области будут судить за угон автомобилей

В Крутинке сельчанин угнал автомобиль с чужого участка и направился на нем в с. Китерма, но не справился с управлением и съехал в кювет. Сам он в ДТП не пострадал, поэтому решил вернуться домой. Правоохранители обнаружили машину брошенной в 10 км от районного центра.