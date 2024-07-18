Спешили к знакомым. Двух жителей Омской области будут судить за угон автомобилей

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В Саргатском и Крутинском районах в отношении местных жителей возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).
В первом случае нетрезвый житель райцентра угнал машину у работодателя, в доме которого проживал. Он взял автомобиль, чтобы добраться к знакомым в соседнее село. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за «пьяную» езду.
В Крутинке сельчанин угнал автомобиль с чужого участка и направился на нем в с. Китерма, но не справился с управлением и съехал в кювет. Сам он в ДТП не пострадал, поэтому решил вернуться домой. Правоохранители обнаружили машину брошенной в 10 км от районного центра.
Сейчас транспортные средства возвращены владельцам, а нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.