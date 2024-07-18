После обращения матери. В Омск из украинского плена вернулся боец СВО

Вчера, 17 июля, состоялся российско-украинский обмен военнопленными, в ходе него в Россию вернулись 95 бойцов. Среди них оказался военнослужащий из Омской области, об этом на своей странице в соцсети рассказала уполномоченный по права человека в регионе Ирина Касьянова.