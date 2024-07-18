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Published Сегодня, 11:12

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Updated Сегодня, 11:14

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После обращения матери. В Омск из украинского плена вернулся боец СВО

18 июля 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney
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Омича вернули домой из украинского плена

17 июля прошел российско-украинский обмен военнопленными, в результате в Россию вернулись 95 бойцов, среди них оказался военнослужащий из Омской области.

Вчера, 17 июля, состоялся российско-украинский обмен военнопленными, в ходе него в Россию вернулись 95 бойцов. Среди них оказался военнослужащий из Омской области, об этом на своей странице в соцсети рассказала уполномоченный по права человека в регионе Ирина Касьянова.

В марте к Ирине Касьяновой обратилась мама участника спецоперации, который оказался в плену у украинских военных. Омбудсмен направила запросы с просьбой о помощи к уполномоченному по правам человека в РФ, главе российской делегации международного Комитета Красного Креста и руководителю военного следственного отдела СКР.

После федеральный уполномоченный Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену и попросила организовать посещение пленного, а также включить его в обменный список.

«Радостную новость я сразу же сообщила маме военнослужащего и пожелала, чтобы родные поскорее смогли увидеть и обнять своего защитника. Работа по возвращению наших ребят из плена ведется очень не просто. Благодарю Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову за максимальное содействие и беспокойство о каждом военнослужащем», — рассказала Ирина Касьянова.

Сейчас все военнослужащие находятся в Москве, там они получат необходимую медицинскую помощь и пройдут реабилитацию.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Уполномоченный по правам человека#Сво#Боец СВО#Участник СВО#Зона СВО#Возвращение из зоны СВО
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