После обращения матери. В Омск из украинского плена вернулся боец СВО

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Вчера, 17 июля, состоялся российско-украинский обмен военнопленными, в ходе него в Россию вернулись 95 бойцов. Среди них оказался военнослужащий из Омской области, об этом на своей странице в соцсети рассказала уполномоченный по права человека в регионе Ирина Касьянова.
В марте к Ирине Касьяновой обратилась мама участника спецоперации, который оказался в плену у украинских военных. Омбудсмен направила запросы с просьбой о помощи к уполномоченному по правам человека в РФ, главе российской делегации международного Комитета Красного Креста и руководителю военного следственного отдела СКР.
После федеральный уполномоченный Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену и попросила организовать посещение пленного, а также включить его в обменный список.
«Радостную новость я сразу же сообщила маме военнослужащего и пожелала, чтобы родные поскорее смогли увидеть и обнять своего защитника. Работа по возвращению наших ребят из плена ведется очень не просто. Благодарю Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову за максимальное содействие и беспокойство о каждом военнослужащем», — рассказала Ирина Касьянова.
Сейчас все военнослужащие находятся в Москве, там они получат необходимую медицинскую помощь и пройдут реабилитацию.