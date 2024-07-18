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руководители компании

Омичам рассказали, как «Тепловая компания» спасает изношенные теплосети

18 июля 2024, 07:18
Фото: Сергей Сапоцкий / АО «Тепловая компания»
руководители компании
22 бригады предприятия работают круглосуточно. В период между отопительными сезонами крайне важно подготовить каждый участок тепловой сети к работе в зимних условиях.

Сегодня на брифинге представители АО «Тепловая компания» рассказали о ходе ремонтных работ на трубопроводах и котельных, а также об отключениях горячего водоснабжения. В этом году наблюдается увеличение количества повреждений на тепловых сетях компании на 15% по сравнению с предыдущими годами. На некоторых участках износ сетей достигает 70%.

В первую очередь необходимо заменить или отремонтировать дорожное покрытие на улицах Коммунальной, Красный Путь, Берникова — Дементьева, Карбышева, Мельничной, Лескова и Учебной. Эти работы планируется закончить до начала отопительного сезона.

«Для оперативного реагирования и устранения аварий на теплосетях в компании работает 22 ремонтные бригады. Однако Тепловая компания сталкивается с серьезным дефицитом кадров, в первую очередь электрогазосварщиков, слесарей и водителей специальной техники, решение данного вопроса находится на постоянном контроле руководства», — рассказал главный инженер АО «Тепловая компания» Сергей Цуканов.

На предприятии существует острая проблема с нехваткой квалифицированных кадров. АОТК сталкивается с трудностями в конкуренции с предприятиями оборонной промышленности. Квалифицированные сотрудники переходят на предприятия ВПК, где предлагается более высокая заработная плата и престижная профессия.

Особенно не хватает специалистов рабочих специальностей, что приводит к задержкам в ремонте, в том числе и на тепловых сетях. Чтобы решить эту проблему, АО «Тепловая компания» вводит меры по удержанию и привлечению сотрудников: улучшение условий труда, повышение зарплаты, предоставление льгот и возможностей для профессионального роста.

Специалисты считают, что износ тепловых сетей АО «Тепловая компания» достигает 65–70%. Тарифных решений недостаточно для замены сетей, но при уровне замены 3–5% в год можно изменить ситуацию. Одним из вариантов является федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предполагающая финансирование приоритетных мероприятий по замене сетей.

работа по устранению аварийработа по устранению аварий
работа по устранению аварийработа по устранению аварий
работа по устранению аварий
Фото: Сергей Сапоцкий / АО «Тепловая компания»

В 2023 году общество направило предложения о замене 84 километров сетей с 2024 по 2025 год, но финансирование не было выделено. В этом году органы исполнительной власти попросили подготовить предложения для программы до 2030 года. Тепловая компания предложила заменить 179 километров сетей.

В то же время продолжаются плановые профилактические работы на котельных компании.

«Проводится ремонт и замена поверхностей нагрева котлов и теплообменного оборудования, ремонт и замена запорной арматуры насосного оборудования, замена участка сетей, запорной арматуры. Ведутся работы и на магистралях: замена, чистка и установка запорной арматуры, которые требуют полной остановки котельных», — говорит заместитель главного инженера по котельным АО Тепловая компания» Роман Завгородний.

Взаимодействие с потребителями строится на своевременном информировании о предстоящих ремонтных работах. По возможности людей переводят на резервные схемы теплоснабжения и горячего водоснабжения, чтобы минимизировать перерывы в предоставлении ресурсов.

Несмотря на увеличение числа повреждений, «Тепловая компания» работает над тем, чтобы обеспечить бесперебойное и надежное теплоснабжение потребителей в 2024–2025 годах.

#Общество#Происшествия#Ремонт#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Кадры#Теплосети#Аварии#Финансирование#Тепловая компания#Новости#Потребители#Замена сетей#Котельные
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