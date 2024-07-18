Омичам рассказали, как «Тепловая компания» спасает изношенные теплосети

Сегодня на брифинге представители АО «Тепловая компания» рассказали о ходе ремонтных работ на трубопроводах и котельных, а также об отключениях горячего водоснабжения. В этом году наблюдается увеличение количества повреждений на тепловых сетях компании на 15% по сравнению с предыдущими годами. На некоторых участках износ сетей достигает 70%.