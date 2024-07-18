Омичам рассказали, как «Тепловая компания» спасает изношенные теплосети

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Сегодня на брифинге представители АО «Тепловая компания» рассказали о ходе ремонтных работ на трубопроводах и котельных, а также об отключениях горячего водоснабжения. В этом году наблюдается увеличение количества повреждений на тепловых сетях компании на 15% по сравнению с предыдущими годами. На некоторых участках износ сетей достигает 70%.
В первую очередь необходимо заменить или отремонтировать дорожное покрытие на улицах Коммунальной, Красный Путь, Берникова — Дементьева, Карбышева, Мельничной, Лескова и Учебной. Эти работы планируется закончить до начала отопительного сезона.
«Для оперативного реагирования и устранения аварий на теплосетях в компании работает 22 ремонтные бригады. Однако Тепловая компания сталкивается с серьезным дефицитом кадров, в первую очередь электрогазосварщиков, слесарей и водителей специальной техники, решение данного вопроса находится на постоянном контроле руководства», — рассказал главный инженер АО «Тепловая компания» Сергей Цуканов.
На предприятии существует острая проблема с нехваткой квалифицированных кадров. АОТК сталкивается с трудностями в конкуренции с предприятиями оборонной промышленности. Квалифицированные сотрудники переходят на предприятия ВПК, где предлагается более высокая заработная плата и престижная профессия.
Особенно не хватает специалистов рабочих специальностей, что приводит к задержкам в ремонте, в том числе и на тепловых сетях. Чтобы решить эту проблему, АО «Тепловая компания» вводит меры по удержанию и привлечению сотрудников: улучшение условий труда, повышение зарплаты, предоставление льгот и возможностей для профессионального роста.
Специалисты считают, что износ тепловых сетей АО «Тепловая компания» достигает 65–70%. Тарифных решений недостаточно для замены сетей, но при уровне замены 3–5% в год можно изменить ситуацию. Одним из вариантов является федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предполагающая финансирование приоритетных мероприятий по замене сетей.
В 2023 году общество направило предложения о замене 84 километров сетей с 2024 по 2025 год, но финансирование не было выделено. В этом году органы исполнительной власти попросили подготовить предложения для программы до 2030 года. Тепловая компания предложила заменить 179 километров сетей.
В то же время продолжаются плановые профилактические работы на котельных компании.
«Проводится ремонт и замена поверхностей нагрева котлов и теплообменного оборудования, ремонт и замена запорной арматуры насосного оборудования, замена участка сетей, запорной арматуры. Ведутся работы и на магистралях: замена, чистка и установка запорной арматуры, которые требуют полной остановки котельных», — говорит заместитель главного инженера по котельным АО Тепловая компания» Роман Завгородний.
Взаимодействие с потребителями строится на своевременном информировании о предстоящих ремонтных работах. По возможности людей переводят на резервные схемы теплоснабжения и горячего водоснабжения, чтобы минимизировать перерывы в предоставлении ресурсов.
Несмотря на увеличение числа повреждений, «Тепловая компания» работает над тем, чтобы обеспечить бесперебойное и надежное теплоснабжение потребителей в 2024–2025 годах.