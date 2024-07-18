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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

иллюстрация

На помощь пришли очевидцы. В Омске женщина лежала в луже крови у остановки

18 июля 2024, 06:43
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

На омском Левобережье женщина лежала в луже крови у остановки

По данным правоохранительных органов, пострадавшая выпала из салона микроавтобуса.

Накануне вечером, 17 июля, на Левобережье произошла страшная авария. На улице 70 лет Октября у остановки «Дмитриева» лежала женщина в луже крови. Омичи рассказали, что случилось.

Очевидица в проезжающей мимо маршрутке увидела сначала толпу, из которой выбежала к транспорту девушка и попросила аптечку. Дальше уже стало видно лежащую на асфальте женщину.

«По встречке уже ехала машина реанимации — была слышна сирена, очевидцев уйма», — вспоминает девушка.

Очевидцам рассказали, что женщина выпала из маршрутки. Рядом в тот момент стояла пустая № 344.

В региональном минздраве сообщили, что первую помощь начали оказывать очевидцы. В толпе были руководитель команды неотложной помощи Елена Кресникова и курсант академии МВД Даниил Верхотуров.

«Осмотрев рану на ее голове, я пожалела, что вышла из дома без своей сумки, где у меня припасены перчатки и парочка бинтов. Я осмотрела женщину на наличие сопутствующих травм и контролировала показатели жизненных функций», — рассказала Елена.

Курсант же вместе с другими искал медикаменты. Когда аптечки у автомобилистов были найдены, на место подъехала скорая помощь.

В пресс-центре регионального УМВД подтвердили, что пострадавшая выпала из маршрутки № 344. Это женщина 1967 года рождения. Инцидент произошел примерно в восемь вечера напротив клиники «Ваш доктор». Ее увезли в тяжелом состоянии в больницу. Полицейские проводят проверку, пишет «Новый Омск».

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