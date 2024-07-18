На помощь пришли очевидцы. В Омске женщина лежала в луже крови у остановки

Posted 18 июля, 06:43
Published 18 июля, 06:43
Modified 18 июля, 06:46
Updated 18 июля, 06:46
Накануне вечером, 17 июля, на Левобережье произошла страшная авария. На улице 70 лет Октября у остановки «Дмитриева» лежала женщина в луже крови. Омичи рассказали, что случилось.
Очевидица в проезжающей мимо маршрутке увидела сначала толпу, из которой выбежала к транспорту девушка и попросила аптечку. Дальше уже стало видно лежащую на асфальте женщину.
«По встречке уже ехала машина реанимации — была слышна сирена, очевидцев уйма», — вспоминает девушка.
Очевидцам рассказали, что женщина выпала из маршрутки. Рядом в тот момент стояла пустая № 344.
В региональном минздраве сообщили, что первую помощь начали оказывать очевидцы. В толпе были руководитель команды неотложной помощи Елена Кресникова и курсант академии МВД Даниил Верхотуров.
«Осмотрев рану на ее голове, я пожалела, что вышла из дома без своей сумки, где у меня припасены перчатки и парочка бинтов. Я осмотрела женщину на наличие сопутствующих травм и контролировала показатели жизненных функций», — рассказала Елена.
Курсант же вместе с другими искал медикаменты. Когда аптечки у автомобилистов были найдены, на место подъехала скорая помощь.
В пресс-центре регионального УМВД подтвердили, что пострадавшая выпала из маршрутки № 344. Это женщина 1967 года рождения. Инцидент произошел примерно в восемь вечера напротив клиники «Ваш доктор». Ее увезли в тяжелом состоянии в больницу. Полицейские проводят проверку, пишет «Новый Омск».