На берегу озера Ик. В Омской области продают гостиничный комплекс за 29 млн рублей

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В поселке Крутинка Омской области выставили на продажу гостиничный комплекс «Жемчужина Ика». Цена готового бизнеса составляет 28 840 000 рублей.
«Гостиничный комплекс из двух зданий, с действующими гостиничными номерами (которые стабильно заселены) с беседками, дорожками, выложенными качественным камнем, со всеми коммуникациями с огромной и ухоженной территорией, беседками, мангальными зонами», — говорится в объявлении.
Комплекс находится на берегу озера Ик. Общая площадь корпусов и банкетного зала — 709 м². Причины продажи бизнеса не указаны.
На сайте «Жемчужины Ика» сообщается, что в гостинице представлены 17 номеров по стоимости от 1900 до 2900 рублей.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на продажу «приватный ресторан» за 4 миллиона рублей. Шеф-повар заведения готовит в нем еду для одной компании на открытой кухне.