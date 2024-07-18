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Published Сегодня, 09:27

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На берегу озера Ик. В Омской области продают гостиничный комплекс за 29 млн рублей

18 июля 2024, 09:27
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области выставили на продажу базу отдыха «Жемчужина Ика» за 29 млн

Комплекс состоит из двух корпусов, в котором расположены 17 номеров.

В поселке Крутинка Омской области выставили на продажу гостиничный комплекс «Жемчужина Ика». Цена готового бизнеса составляет 28 840 000 рублей.

«Гостиничный комплекс из двух зданий, с действующими гостиничными номерами (которые стабильно заселены) с беседками, дорожками, выложенными качественным камнем, со всеми коммуникациями с огромной и ухоженной территорией, беседками, мангальными зонами», — говорится в объявлении.

Комплекс находится на берегу озера Ик. Общая площадь корпусов и банкетного зала — 709 м². Причины продажи бизнеса не указаны.

На сайте «Жемчужины Ика» сообщается, что в гостинице представлены 17 номеров по стоимости от 1900 до 2900 рублей.

Фото: МЛСН

Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на продажу «приватный ресторан» за 4 миллиона рублей. Шеф-повар заведения готовит в нем еду для одной компании на открытой кухне.

15 тысяч за вход: в Омске продают «приватный ресторан»
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#Евгений Игишев#Бизнес#Инвестиции#Набережная#Котельная#Озеро#Отдых на природе#Гостиничный комплекс
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