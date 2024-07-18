Кто живет в кустах? Что делать, если нашел птенца в лесу

Но что делать, если перед вами пернатые малыши? Птенцы, недавно покинувшие гнездо, называются слетками. Они сидят на ветвях или земле сначала недалеко от гнезда, потом перемещаются на соседние деревья или кусты. Взрослые птицы постепенно готовят своих отпрысков к самостоятельной жизни, обучая добывать пищу самостоятельно. Поэтому таких птенцов нельзя переносить далеко от того места, где их впервые увидели. Лучше всего отойти подальше и не беспокоить птенца: родители не бросили его и обязательно вернутся.