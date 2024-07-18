Кто живет в кустах? Что делать, если нашел птенца в лесу

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Богатый в этом году урожай тянет все больше людей вырваться из душных объятий городской суматохи в зелень лесов и цветное великолепие степей. Но нужно помнить, что эти места — в первую очередь владения флоры и фауны, и потому нужно особенно бережно относиться к их жителям. Это касается и птиц, которые только-только появились на свет.
Если вы обнаружили птичье гнездо, обойдитесь с ним бережно, говорят специалисты по охране животного мира. К яйцам нельзя прикасаться, а раздвинутые ветки или траву следует вернуть на место, чтобы замаскировать гнездо — так его не разорят хищные птицы и звери.
Но что делать, если перед вами пернатые малыши? Птенцы, недавно покинувшие гнездо, называются слетками. Они сидят на ветвях или земле сначала недалеко от гнезда, потом перемещаются на соседние деревья или кусты. Взрослые птицы постепенно готовят своих отпрысков к самостоятельной жизни, обучая добывать пищу самостоятельно. Поэтому таких птенцов нельзя переносить далеко от того места, где их впервые увидели. Лучше всего отойти подальше и не беспокоить птенца: родители не бросили его и обязательно вернутся.
Чтобы не стать причиной трагедии по незнанию, следует разобраться, действительно ли птенец нуждается в вашей помощи. С ним точно все в порядке, если он:
Нормально и то, что птицы-родители вьются рядом со своим чадом с беспокойными криками.
Когда же малыш действительно нуждается с вашей помощи? Есть несколько признаков, которые сигнализируют о возможных проблемах.
Например, если найденыш — птенец стрижа, то его нужно аккуратно вернуть в гнездо. Эти птицы выкармливают молодняк только в гнезде, поэтому «потеряшка» будет обречена на гибель. То же самое касается совсем юных птенцов. Их можно узнать по большим участкам неоперенной голой кожи, закрытым или полуоткрытым глазам. Таких малышей тоже следует аккуратно вернуть в гнездо, если оно заметно и доступно.
Если место, где обнаружен птенец, кажется слишком опасным (например, он сидит на проезжей части или к нему может легко подобраться кошка), стоит отнести его в ближайшие кусты или посадить на невысокую ветку.
Забирать птенцов из леса нельзя, говорят специалисты. Выкормить птенца очень тяжело: нужно знать правильный рацион, режим питания, температурный режим подобранного вида. Кроме того, забирать животных из естественной среды обитания без разрешения на добычу от минприроды Омской области запрещено законом — за это государство наложит административный штраф.
«Как показывает практика, большинство случаев „спасения“ птенцов хищных птиц, сов и других видов птиц неоправданно. Выкормленный в домашних условиях птенец будет сильно привязан к человеку, считая его своим родителем. Этот птенец не получит необходимых навыков от сородичей (кого бояться, где находить или как ловить еду) и будет потерян для природы. По этим причинам нельзя просто взять и выпустить птенца, не обученного дикой жизни. Он будет обречен жить в неволе, поэтому лучше пернатых домой не приносить», — объясняет орнитолог БОУ ДО города Омска «Детский экоцентр» Константин Яковлев.
В Омской области нет реабилитационных центров для птиц и других диких животных. Зоопарк Детского эколого-биологического центра, как правило, отказывает в приеме птенцов и взрослых птиц из-за нехватки вольеров и большой собственной коллекции животных.
Если у пернатого явные признаки перелома крыла или конечности, то можно обратиться за консультацией или помощью в ближайший к Омску реабилитационный центр в Новосибирске. Центр реабилитации диких животных (ЦРДЖ) — это объединение волонтеров, занимающихся помощью попавшим в беду животным (лесным, певчим, хищным и другим птицам, млекопитающим, экзотическим животным), их лечением, реабилитацией, подготовкой к выпуску и выпуском в естественную среду обитания. Контактный телефон: 8 (913) 375-21-11 (с 9:00 до 22:00).
Многие реабилитационные центры принимают любых особей при наличии свободных мест. Редким, занесенным в Красную книгу животным оказывают помощь вне зависимости от загруженности. Если центр реабилитации не может взять птицу на лечение, то его волонтеры подскажут, какой специалист сможет помочь. При обращении к частному ветеринару все расходы ложатся на вас. Поэтому, если вы не готовы морально, физически, финансово вложиться в выхаживание птицы, вмешиваться в естественный отбор не стоит.