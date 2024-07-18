Кричал матом на пассажиров. Омича высадили из поезда за неадекватное поведение

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В линейный пункт полиции на станции Промышленная Кемеровской области поступило сообщение о неадекватном пассажире в вагоне поезда Новокузнецк — Санкт-Петербург, перевозчик попросил прислать туда правоохранителей.
На месте наряд патрульно-постовой службы установил, что 37-летний омич громко кричал матом на попутчиков и проводника и не реагировал на требования сотрудников поезда прекратить нарушать порядок.
В результате в отношении мужчины составлен протокол об административных правонарушениях по ст. 20.1 (Мелкое хулиганство).