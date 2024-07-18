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В Кузбассе омича высадили из поезда за неадекватное поведение

Кричал матом на пассажиров. Омича высадили из поезда за неадекватное поведение

18 июля 2024, 13:30
Фото: 1MI

В Кузбассе омича высадили из поезда за неадекватное поведение

Омич ехал на поезде Новокузнецк — Санкт-Петербург, в пути он кричал матом на пассажиров и проводника, из-за чего перевозчику пришлось вызвать наряд полицию.

В линейный пункт полиции на станции Промышленная Кемеровской области поступило сообщение о неадекватном пассажире в вагоне поезда Новокузнецк — Санкт-Петербург, перевозчик попросил прислать туда правоохранителей.

На месте наряд патрульно-постовой службы установил, что 37-летний омич громко кричал матом на попутчиков и проводника и не реагировал на требования сотрудников поезда прекратить нарушать порядок.

В результате в отношении мужчины составлен протокол об административных правонарушениях по ст. 20.1 (Мелкое хулиганство).

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#Анастасия Баянова#Полицейские#Полиция#Омск#Омская область#Поезд#Новости#Скоростные поезда#Поездка#Билет на поезд#Дебошир#Дебош#Дебош в поезде
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