gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

«Иртышское речное пароходство» выплатило дивиденды своим акционерам

«Иртышское речное пароходство» выплатило почти 300 млн рублей дивидендов

18 июля 2024, 08:02

«Иртышское речное пароходство» выплатило дивиденды своим акционерам

Основным акционером компании является Ахтям Мухутдинов.

Публичное акционерное общество «Иртышское речное пароходство», прописанное в Омске на проспекте Карла Маркса, закончило выплату дивидендов по итогам 2023 года. Из официального сообщения следует, что в общей сложности выплачено 298,6 млн рублей: 224 млн по обыкновенным акциям и 74,6 млн — по привилегированным.

По данным, опубликованным в 2023 году, основным акционером ИРП является Ахтям Мухутдинов — уроженец Татарстана, ИНН которого указывает на Ханты-Мансийский автономный округ, единственный учредитель зарегистрированного в Москве ООО «Межрегионфлот». Мухутдинову принадлежат 66,45% акций пароходства.

Месяц назад Город55 писал о том, что ООО «Сергинский речной порт» отказалось от 19,86% акций ИРП. Весь этот пакет перешел к «Обь-Иртышскому речному пароходству».

Сергинский речной порт отказался от своей доли в «Иртышском пароходстве»
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Иртышское пароходство#Дивиденды
Подпишитесь
Возник дефицит. В омских школах и детсадах не хватает больше тысячи учителей
Сегодня, 10:44
Город ненадолго вышел из строя. В Омске устранили все последствия сильного ливня
Сегодня, 03:52
Жесткая статистика. В Омске за полгода зафиксировали резкий рост изнасилований
Сегодня, 07:55
«Замкнутый круг». Омичи в соцсетях пожаловались на отсутствие горячей воды
Сегодня, 05:57
Перекрыли 18-летний рекорд. За сутки в Омске выпала двухмесячная норма осадков
Сегодня, 08:55
«Нам не хватает льда». В омском «Авангарде» передумали строить отель возле Арены
Сегодня, 06:33