«Иртышское речное пароходство» выплатило почти 300 млн рублей дивидендов

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Публичное акционерное общество «Иртышское речное пароходство», прописанное в Омске на проспекте Карла Маркса, закончило выплату дивидендов по итогам 2023 года. Из официального сообщения следует, что в общей сложности выплачено 298,6 млн рублей: 224 млн по обыкновенным акциям и 74,6 млн — по привилегированным.
По данным, опубликованным в 2023 году, основным акционером ИРП является Ахтям Мухутдинов — уроженец Татарстана, ИНН которого указывает на Ханты-Мансийский автономный округ, единственный учредитель зарегистрированного в Москве ООО «Межрегионфлот». Мухутдинову принадлежат 66,45% акций пароходства.
Месяц назад Город55 писал о том, что ООО «Сергинский речной порт» отказалось от 19,86% акций ИРП. Весь этот пакет перешел к «Обь-Иртышскому речному пароходству».