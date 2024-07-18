«Иртышское речное пароходство» выплатило почти 300 млн рублей дивидендов

Публичное акционерное общество «Иртышское речное пароходство», прописанное в Омске на проспекте Карла Маркса, закончило выплату дивидендов по итогам 2023 года. Из официального сообщения следует, что в общей сложности выплачено 298,6 млн рублей: 224 млн по обыкновенным акциям и 74,6 млн — по привилегированным.