Гости с последствиями. Молодой омич оформил кредит на соседку с инвалидностью

Женщина является инвалидом третьей группы. В декабре 2022 года она была в гостях у соседей и оставила без присмотра телефон и банковскую карту. Спустя несколько дней сельчанка увидела, что от ее имени заключили кредитный договор на сумму 290 тыс рублей. Денег при этом на счету не было.