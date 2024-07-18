Гости с последствиями. Молодой омич оформил кредит на соседку с инвалидностью

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В региональной прокуратуре сообщили деле 51-летней жительницы Москаленского района. На нее оформили кредит.
Женщина является инвалидом третьей группы. В декабре 2022 года она была в гостях у соседей и оставила без присмотра телефон и банковскую карту. Спустя несколько дней сельчанка увидела, что от ее имени заключили кредитный договор на сумму 290 тыс рублей. Денег при этом на счету не было.
Полицейские выяснили, что ее 29-летний сосед причастен к этому. Он дистанционно взял кредит и украл деньги. Его признали виновным в краже и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. При этом есть испытательный срок — три года.
Кредитный договор признали недействительным, потому что сама потерпевшая ничего не оформляла. Этого добилась через суд районная прокуратура. Все средства по договору были возвращены женщине.