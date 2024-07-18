Город ненадолго вышел из строя. В Омске устранили все последствия сильного ливня

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Накануне в городе прошли мощные дожди. Последствия ливня затронули разные районы города: затопило проезжие части, магазины, подземные переходы и медицинские клиники.
Позже Сергей Шелест поделился информацией о текущей ситуации. Он сообщил, что в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 532 звонка от омичей.
«В диспетчерскую АО „Омскэлектро“ поступило 40 заявок. Была нарушена работа на 16 кабельных линиях и 10 трансформаторных подстанциях. В устранении данных нарушений было задействовано 12 аварийно-восстановительных бригад предприятия, более 20 единиц специализированной техники. Все недостатки устранены, подстанции функционируют в нормальном режиме», — написал мэр в своем телеграм-канале.
Помимо этого, в дежурную службу УДХБ поступило 28 заявок. Для их выполнения использовали 17 единиц откачивающей техники. Все работы были завершены, однако два участка улично-дорожной сети остаются еще под контролем.
Из-за перебоев с электричеством вышли из строя 45 светофоров. Сейчас их работа восстановлена. Кроме того, возникли проблемы с работой трех тяговых подстанций. Также было ограничено движение троллейбусов по двум маршрутам — № 4 и № 67. Сейчас работа тяговых подстанций восстановлена, и движение троллейбусов осуществляется в обычном режиме.
Ранее Город55 рассказывал, что вчера во время сильного ливня из автобуса высадили школьницу: