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Published Сегодня, 03:52

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Updated Сегодня, 03:57

иллюстрация

Город ненадолго вышел из строя. В Омске устранили все последствия сильного ливня

18 июля 2024, 03:52
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске устранили все последствия сильного ливня

Вчера в городские службы поступило более 500 обращений. Из строя вышли 45 светофоров, а также было ограничено движение троллейбусов.

Накануне в городе прошли мощные дожди. Последствия ливня затронули разные районы города: затопило проезжие части, магазины, подземные переходы и медицинские клиники.

Позже Сергей Шелест поделился информацией о текущей ситуации. Он сообщил, что в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 532 звонка от омичей.

«В диспетчерскую АО „Омскэлектро“ поступило 40 заявок. Была нарушена работа на 16 кабельных линиях и 10 трансформаторных подстанциях. В устранении данных нарушений было задействовано 12 аварийно-восстановительных бригад предприятия, более 20 единиц специализированной техники. Все недостатки устранены, подстанции функционируют в нормальном режиме», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Помимо этого, в дежурную службу УДХБ поступило 28 заявок. Для их выполнения использовали 17 единиц откачивающей техники. Все работы были завершены, однако два участка улично-дорожной сети остаются еще под контролем.

Из-за перебоев с электричеством вышли из строя 45 светофоров. Сейчас их работа восстановлена. Кроме того, возникли проблемы с работой трех тяговых подстанций. Также было ограничено движение троллейбусов по двум маршрутам — № 4 и № 67. Сейчас работа тяговых подстанций восстановлена, и движение троллейбусов осуществляется в обычном режиме.

Ранее Город55 рассказывал, что вчера во время сильного ливня из автобуса высадили школьницу:

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