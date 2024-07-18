Город ненадолго вышел из строя. В Омске устранили все последствия сильного ливня

Из-за перебоев с электричеством вышли из строя 45 светофоров. Сейчас их работа восстановлена. Кроме того, возникли проблемы с работой трех тяговых подстанций. Также было ограничено движение троллейбусов по двум маршрутам — № 4 и № 67. Сейчас работа тяговых подстанций восстановлена, и движение троллейбусов осуществляется в обычном режиме.