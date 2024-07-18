Был пьян. В Омске ищут мужчину, пропавшего три года назад

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В региональном УМВД сообщили об исчезновении мужчины Игоря Охоты (1967 год рождения). Он пропал несколько лет назад.
Дело обстояло в 2021 году. Игорь находился на территории своего дачного участка в СНТ «Заря-1». В тот день он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вышел за пределы участка и не вернулся.
Его рост составляет 180 сантиметров. У него среднее телосложение, прямые короткие темно-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нем была темная куртка, черные брюки и темно-коричневые сапоги.
Полицейские просят помочь найти мужчину. Если кому-то что-либо известно о его местонахождении, то следует звонить по телефонам: 112, 79-33-02, 8-913-609-75-19. Фотография пропавшего опубликована в официальном сообществе УМВД РФ по Омской области.