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Posted 17 июля, 14:31

Published 17 июля, 14:31

Modified 17 июля, 14:31

Updated 17 июля, 14:31

Загорелся электровелосипед. Прокуратура заинтересовалась пожаром в омской многоэтажке

17 июля 2024, 14:31

Прокуратура заинтересовалась пожаром в омской многоэтажке

Прокуратура Ленинского округа проконтролирует установление обстоятельств пожара, который произошел сегодня в многоэтажке на проспекте Карла Маркса.

Прокуратура Ленинского округа проконтролирует установление причин пожара в многоэтажке на проспекте Карла Маркса.

Предварительной причиной возгорания, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, стало возгорание аккумулятора на электровелосипеде, который поставил на зарядку житель квартиры после распития алкоголя.

В результате пожара никто из жильцов не пострадал, но в нескольких квартирах огонь повредил имущество. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, после которых будет выявлена точная причина произошедшего, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств.

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