За первую половину 2024 года сибиряки положили на вклады в Сбер 686 млрд рублей

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
За первую половину 2024 года жители Сибири доверили «Сберу» более 686 миллиардов рублей, разместив свои средства на вкладах и сберегательных счетах.
Наибольший объем средств приходится на Новосибирскую область и Красноярский край — по 21% от общей суммы. На третьем месте Кемеровская область с долей в 19%. Также значительная часть средств приходится на Алтайский край (14%), Омскую область (12%) и Томскую область (7%).
«В Сбере действуют различные программы вкладов и накопительных счетов, позволяющих подобрать оптимальный вариант для любого нашего клиента. Выгодные условия по вкладам сегодня позволяют не только сберегать, но и преумножать размещенные средства», — отметил Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка Сбера.
Напомним, что Сибирский банк Сбербанка представлен в следующих регионах: Алтайский край, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Томская область.