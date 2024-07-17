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иллюстрация

За первую половину 2024 года сибиряки положили на вклады в Сбер 686 млрд рублей

17 июля 2024, 05:11
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Только в июне жители регионов Сибири пополнили свои сбережения на 182 млрд рублей.

За первую половину 2024 года жители Сибири доверили «Сберу» более 686 миллиардов рублей, разместив свои средства на вкладах и сберегательных счетах.

Наибольший объем средств приходится на Новосибирскую область и Красноярский край — по 21% от общей суммы. На третьем месте Кемеровская область с долей в 19%. Также значительная часть средств приходится на Алтайский край (14%), Омскую область (12%) и Томскую область (7%).

«В Сбере действуют различные программы вкладов и накопительных счетов, позволяющих подобрать оптимальный вариант для любого нашего клиента. Выгодные условия по вкладам сегодня позволяют не только сберегать, но и преумножать размещенные средства», — отметил Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка Сбера.

Напомним, что Сибирский банк Сбербанка представлен в следующих регионах: Алтайский край, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Томская область.

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#Общество#Омск#Омская область#Россия#Финансы#Сбербанк#Новости#Вклады#Сибирь#Кемеровская область#Красноярский край#Томская область#Новосибирская область#Алтайский край
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