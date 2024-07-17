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Омские депутаты одобрили установку еще 3 мемориальных досок

В Омске появятся еще 3 мемориальных доски с именами погибших на СВО

17 июля 2024, 08:03
Фото: 1MI

Омские депутаты одобрили установку еще 3 мемориальных досок

Их установят на зданиях школ.

Сегодня, 17 июля, в Омском городском Совете прошло очередное пленарное заседание. Говорили на нем в том числе о мемориальных досках: депутатам предложили установить сразу 3 таких объекта с именами омичей, погибших в ходе специальной военной операции.

Борис Михеев, выпускник Омского кадетского корпуса, погиб в 2022 году и был удостоен посмертно звания Герой Российской Федерации. Доску с его именем предлагается установить на здании лицея №149 на Заречном бульваре (там Михеев учился). Старший лейтенант Данил Петрушин погиб в феврале 2023 года и посмертно был награжден орденом Мужества. Доска с его именем должна появиться на здании школы № 99 на улице Молодова. Наконец, Алексей Сафонов погиб в марте 2023 года и тоже был награжден посмертно орденом мужества. Доска с его именем должна появиться на здании школы №100 на 4-й Марьяновской улице.

Во всех случаях уже есть согласие городской топонимической комиссии. Содержание мемориальных досок берут на себя соответствующие образовательные учреждения, их изготовление и установку готовы оплатить в случае Михеева депутат Законодательного собрания Омской области Владимир Гуселетов, в случае Петрушина — А. А. Петрушина, в случае Сафонова — С. А. Можин.

Депутаты проголосовали «за». Стоит отметить, что предложения об установке новых мемориальных досок звучат практически на каждом пленарном заседании Омского городского Совета.

Варнавский и другие. В Омске появятся новые мемориальные доски
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Мемориальные доски
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