В Омске появятся еще 3 мемориальных доски с именами погибших на СВО

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:05
Сегодня, 17 июля, в Омском городском Совете прошло очередное пленарное заседание. Говорили на нем в том числе о мемориальных досках: депутатам предложили установить сразу 3 таких объекта с именами омичей, погибших в ходе специальной военной операции.
Борис Михеев, выпускник Омского кадетского корпуса, погиб в 2022 году и был удостоен посмертно звания Герой Российской Федерации. Доску с его именем предлагается установить на здании лицея №149 на Заречном бульваре (там Михеев учился). Старший лейтенант Данил Петрушин погиб в феврале 2023 года и посмертно был награжден орденом Мужества. Доска с его именем должна появиться на здании школы № 99 на улице Молодова. Наконец, Алексей Сафонов погиб в марте 2023 года и тоже был награжден посмертно орденом мужества. Доска с его именем должна появиться на здании школы №100 на 4-й Марьяновской улице.
Во всех случаях уже есть согласие городской топонимической комиссии. Содержание мемориальных досок берут на себя соответствующие образовательные учреждения, их изготовление и установку готовы оплатить в случае Михеева депутат Законодательного собрания Омской области Владимир Гуселетов, в случае Петрушина — А. А. Петрушина, в случае Сафонова — С. А. Можин.
Депутаты проголосовали «за». Стоит отметить, что предложения об установке новых мемориальных досок звучат практически на каждом пленарном заседании Омского городского Совета.