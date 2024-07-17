В Омске появятся еще 3 мемориальных доски с именами погибших на СВО

Борис Михеев, выпускник Омского кадетского корпуса, погиб в 2022 году и был удостоен посмертно звания Герой Российской Федерации. Доску с его именем предлагается установить на здании лицея №149 на Заречном бульваре (там Михеев учился). Старший лейтенант Данил Петрушин погиб в феврале 2023 года и посмертно был награжден орденом Мужества. Доска с его именем должна появиться на здании школы № 99 на улице Молодова. Наконец, Алексей Сафонов погиб в марте 2023 года и тоже был награжден посмертно орденом мужества. Доска с его именем должна появиться на здании школы №100 на 4-й Марьяновской улице.