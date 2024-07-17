Свекольный порошок посоветовали добавлять в пищу спортсменам

При этом специалисты говорят, что полезные свойства этого овоща сохраняются после его переработки. Говоря о пользе свеклы, они ссылаются на эксперимент, в течение которого люди, употреблявшие свекольный сок в течение двух месяцев каждый день, смогли снизить систолическое давление на пять пунктов и больше. Другие эксперименты показали, что регулярное употребление свеклы может повысить выносливость во время тренировок и ускорить восстановление мышц.