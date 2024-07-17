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Published Сегодня, 10:07

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Updated Сегодня, 10:09

Свекольный порошок посоветовали добавлять в пищу спортсменам

Свекольный порошок посоветовали добавлять в пищу спортсменам

17 июля 2024, 10:07
Фото: Изображение Midjourney
Свекольный порошок помогает в работе сердечной мышцы, повышает выносливость и улучшает эффективность спортивных тренировок. Об этом заявили американские исследователи, отметив, что свекольный порошок можно употреблять в виде энергетиков и жевательных таблеток.

Как передает newkhakasiya.online, свое утверждение специалисты аргументировали тем, что свекла повышает уровень оксида азота в организме, что помогает уменьшить воспаления, улучшить эластичность сосудов и немного снизить кровяное давление.

При этом специалисты говорят, что полезные свойства этого овоща сохраняются после его переработки. Говоря о пользе свеклы, они ссылаются на эксперимент, в течение которого люди, употреблявшие свекольный сок в течение двух месяцев каждый день, смогли снизить систолическое давление на пять пунктов и больше. Другие эксперименты показали, что регулярное употребление свеклы может повысить выносливость во время тренировок и ускорить восстановление мышц.

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