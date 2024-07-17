Президент ТПП РФ: Три четверти компаний МСБ в России сегодня — семейные

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
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Updated Сегодня, 06:06
Мероприятие началось с церемонии открытия фотовыставки «Семейные бизнес-династии регионов России».
В рамках круглого стола представители власти и семейных компаний говорили о проблемах, с которыми сегодня сталкивается семейный бизнес. Разговор коснулся вопросов наследования, промышленной ипотеки, получения кредитов. Одна из ключевых задач в поддержке компаний состоит в принятии закона о семейном предпринимательстве на федеральном уровне, заявили участники мероприятия.
В роли модератора дискуссии выступила зампред Совета Федерации Инна Святенко. Она отметила, что семейные компании представляют собой одну из самых устойчивых форм ведения бизнеса.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, со своей стороны, напомнил, что президент провозгласил 2024 год Годом семьи. Многим, по словам Катырина, в этот год особенно уместным кажется принятие решений, нацеленных на поддержку семейного бизнеса. В первую очередь такую поддержку обеспечивает принятие закона о семейном бизнесе, поскольку проблем в этой сфере достаточно. В частности, они касаются работы с банками, оформления кредитов, промышленной ипотеки, а главное, необходимо дать определение семейного бизнеса.
В ТПП России надеются, что новый закон позволит осуществлять меры поддержки семейного бизнеса. Он уже работает в девяти регионах. Теперь необходимо, чтобы подобный закон заработал на федеральном уровне, давая предпринимателям дополнительные возможности.
Сегодня при поддержке Торгово-промышленной палаты России в стране уже проводят ряд мероприятий по развитию семейного предпринимательства: это форумы, советы и семинары. По разным оценкам, вести семейный бизнес готовы около 65% россиян.