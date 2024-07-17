Президент ТПП РФ: Три четверти компаний МСБ в России сегодня — семейные

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, со своей стороны, напомнил, что президент провозгласил 2024 год Годом семьи. Многим, по словам Катырина, в этот год особенно уместным кажется принятие решений, нацеленных на поддержку семейного бизнеса. В первую очередь такую поддержку обеспечивает принятие закона о семейном бизнесе, поскольку проблем в этой сфере достаточно. В частности, они касаются работы с банками, оформления кредитов, промышленной ипотеки, а главное, необходимо дать определение семейного бизнеса.