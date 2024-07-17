Потратил на алкоголь. В Омске мужчина забрался в дом собутыльника и похитил деньги

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В отдел полиции с заявлением о краже обратилась 37-летняя омичка. Она рассказала, что неизвестный влез в ее дом, расположенный на улице Кирова, через окно и похитил 3 000 рублей.
Правоохранители начали проверку по этому факту и установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 47-летний собутыльник мужа женщины. На допросе выяснилось, что он пришел в гости к семье, но дома никого не оказалось. Тогда мужчина решил воспользоваться ситуацией, проник в постройку через окно и похитил деньги. Позже он потратил их на алкоголь.
Следователь отдела полиции №6 возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), нарушителю грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.