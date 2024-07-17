gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Иллюстрация

Потратил на алкоголь. В Омске мужчина забрался в дом собутыльника и похитил деньги

17 июля 2024, 09:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске мужчина забрался в дом собутыльника и похитил деньги

С заявлением о краже в полицию обратилась омичка, она рассказала, что неизвестный проник в ее дом и похитил деньги. Позже выяснилось, что этим неизвестным был собутыльник ее мужа.

В отдел полиции с заявлением о краже обратилась 37-летняя омичка. Она рассказала, что неизвестный влез в ее дом, расположенный на улице Кирова, через окно и похитил 3 000 рублей.

Правоохранители начали проверку по этому факту и установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 47-летний собутыльник мужа женщины. На допросе выяснилось, что он пришел в гости к семье, но дома никого не оказалось. Тогда мужчина решил воспользоваться ситуацией, проник в постройку через окно и похитил деньги. Позже он потратил их на алкоголь.

Следователь отдела полиции №6 возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), нарушителю грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

До 2 лет: в Омске задержали женщину, укравшую 3 бутылки алкоголя
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Полицейские#Кража#Полиция#Омск#Омская область#Нарушения#Уголовное дело#Деньги#Нарушение#Похититель#Новости#Похищение#Кража денег#Уголовное#Кражи#Нарушитель#Нарушение закона#Похищение денег#Уголовная ответственность
Подпишитесь
Красота Астаны и природа курорта Боровое. Сколько стоит съездить в Казахстан из Омска
Сегодня, 03:59
Омская ГЖИ ищет сотрудников для испекции объектов ЖКХ на зарплату до 53 тысяч
Сегодня, 07:18
Отведает беляш у Политеха. В Омск приехал ведущий фуд-блогер России Макс Брандт
Сегодня, 07:40
Омский следком завел уголовное дело из-за строительства жилого комплекса «Мирапорт»
Сегодня, 05:13
Еще 100 тысяч рублей: омские депутаты одобрили муниципальную выплату для военных
Сегодня, 08:56
Ошиблись. В «ТГК-11» прояснили ситуацию с отключением горячей воды в Амуре
Сегодня, 07:21