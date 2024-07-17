Потратил на алкоголь. В Омске мужчина забрался в дом собутыльника и похитил деньги

Правоохранители начали проверку по этому факту и установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 47-летний собутыльник мужа женщины. На допросе выяснилось, что он пришел в гости к семье, но дома никого не оказалось. Тогда мужчина решил воспользоваться ситуацией, проник в постройку через окно и похитил деньги. Позже он потратил их на алкоголь.