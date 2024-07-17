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иллюстрация

Отведает беляш у Политеха. В Омск приехал ведущий фуд-блогер России Макс Брандт

17 июля 2024, 07:40
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омск приехал ведущий фуд-блогер России Макс Брандт

На этот раз Брандт будет снимать фильм в Омске в рамках своей постоянной рубрики «Фуд-блогер в городе».

Сегодня в Омск прибыл знаменитый российский фуд-блогер Макс Брандт, который известен своими роликами в YouTube. За три дня он посетит лучшие заведения города, где можно вкусно поесть. В его планах — познакомиться с местной кухней и оценить гостеприимство омичей. В рамках своего путешествия Макс Брандт также будет снимать очередной фильм для своей постоянной рубрики «Фуд-блогер в городе».

За некоторое время до поездки блогер провел опрос в своих соцсетях, чтобы узнать, какие заведения в Омске он должен обязательно посетить.

«Господа омичи, что и где вкусного поесть у вас в Омске? Завтраки, стрит-фуд, специалитеты, рестораны, бары. Интересует вся еда», — написал Брандт.

В результате голосования победителем стала «беляшная» у Политеха.

Ранее Город55 узнал, где в Омске можно попробовать самую вкусную шаурму. У этого блюда много названий: шаурма, шаверма, донер, донер-кебаб, «пища богов», «шавуха», «свиток». Но как бы ни называли это блюдо, оно всегда привлекает своей простотой, доступностью и, конечно же, вкусом. Наш корреспондент Евгений Игишев, не боясь за свой желудок, отправился на поиски самого вкусного блюда. Подробности — в нашем материале.

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