Отведает беляш у Политеха. В Омск приехал ведущий фуд-блогер России Макс Брандт

Ранее Город55 узнал, где в Омске можно попробовать самую вкусную шаурму. У этого блюда много названий: шаурма, шаверма, донер, донер-кебаб, «пища богов», «шавуха», «свиток». Но как бы ни называли это блюдо, оно всегда привлекает своей простотой, доступностью и, конечно же, вкусом. Наш корреспондент Евгений Игишев, не боясь за свой желудок, отправился на поиски самого вкусного блюда. Подробности — в нашем материале.