Омские приставы вмешались в дело 8-летней школьницы, на которую повесили чужие долги

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
После того как восьмилетней дочери омской журналистки пришел ошибочный счет, судебные приставы организовали проверку. В ведомстве также уточнили, что в отношении девочки или ее матери не было возбуждено исполнительных производств в ГУ ФССП России по Омской области.
«В случае обнаружения ошибочного долга гражданам необходимо воспользоваться услугой „Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов“. В пункте „Кем вы являетесь в исполнительном производстве?“ выбрать вариант „На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить“», — информируют приставы.
Далее в заявлении нужно указать номер исполнительного производства и информацию о том, что у вас нет задолженности. В качестве подтверждения необходимо приложить скан документа, который подтвердит вашу личность. После этого автоматически сформированное заявление будет отправлено в соответствующие территориальные органы.
Есть и другие способы решения проблемы ошибочной идентификации. Например, на сайте Федеральной службы судебных приставов можно оставить электронное обращение в сервисе «Интернет-приемная». Чтобы быстро получить ответ, нужно выбрать тему «Я — двойник!».
Напомним, что после того, как омичка зарегистрировала дочь в «Дневнике.ру» через свои Госуслуги, ей начали приходить сообщения о долгах. За двое суток накопилось 34 непогашенных долга на сумму более 700 тысяч рублей.