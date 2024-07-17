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Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

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Updated Сегодня, 04:39

иллюстрация

Омские приставы вмешались в дело 8-летней школьницы, на которую повесили чужие долги

17 июля 2024, 04:01
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
В отношении девочки или ее матери не было возбуждено исполнительных производств в Омске.

После того как восьмилетней дочери омской журналистки пришел ошибочный счет, судебные приставы организовали проверку. В ведомстве также уточнили, что в отношении девочки или ее матери не было возбуждено исполнительных производств в ГУ ФССП России по Омской области.

«В случае обнаружения ошибочного долга гражданам необходимо воспользоваться услугой „Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов“. В пункте „Кем вы являетесь в исполнительном производстве?“ выбрать вариант „На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить“», — информируют приставы.

Далее в заявлении нужно указать номер исполнительного производства и информацию о том, что у вас нет задолженности. В качестве подтверждения необходимо приложить скан документа, который подтвердит вашу личность. После этого автоматически сформированное заявление будет отправлено в соответствующие территориальные органы.

Есть и другие способы решения проблемы ошибочной идентификации. Например, на сайте Федеральной службы судебных приставов можно оставить электронное обращение в сервисе «Интернет-приемная». Чтобы быстро получить ответ, нужно выбрать тему «Я — двойник!».

Напомним, что после того, как омичка зарегистрировала дочь в «Дневнике.ру» через свои Госуслуги, ей начали приходить сообщения о долгах. За двое суток накопилось 34 непогашенных долга на сумму более 700 тысяч рублей.

Прокуратура начала проверку дела омской журналистки, на дочь которой оформили долги
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