Омские приставы вмешались в дело 8-летней школьницы, на которую повесили чужие долги

Далее в заявлении нужно указать номер исполнительного производства и информацию о том, что у вас нет задолженности. В качестве подтверждения необходимо приложить скан документа, который подтвердит вашу личность. После этого автоматически сформированное заявление будет отправлено в соответствующие территориальные органы.