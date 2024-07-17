gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июля, 07:18

Published 17 июля, 07:18

Modified 17 июля, 07:20

Updated 17 июля, 07:20

Иллюстрация

Омская ГЖИ ищет сотрудников для испекции объектов ЖКХ на зарплату до 53 тысяч

17 июля 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Специалистам необходимо будет проводить проверки и составлять административные протоколы при нарушениях.

Госжилинспекция Омской области разместила вакансии для сотрудников старшей группы должностей. Соискателям готовы предложить зарплату от 38 270 до 52 570 рублей.

В задачи сотрудников будет входить проведение плановых и внеплановых проверок на объектах ЖКХ. В случае выявленных нарушений, необходимо будет выдавать предписания, составлять административные протоколы. Также специалистам нужно будет рассматривать обращения граждан и отвечать на них.

Кандидатам необходимо иметь образование не ниже бакалавриата, стаж государственной службы. Командировки составляют 10% от рабочего времени. Заявки от соискателей принимают до 5 августа.

Ранее Город55 рассказывал о вакансиях в омском цирке с бесплатным жильем для рабочих.

Убрать за слоном. Сколько платят подсобным рабочим в омском цирке
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Образование#ЖКХ#Омская область#Зарплата#Жилье#Госжилинспекция#Вакансии#Проверки#Государственная служба#Омский цирк#Город55
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика