Омская ГЖИ ищет сотрудников для испекции объектов ЖКХ на зарплату до 53 тысяч

Posted 17 июля, 07:18
Published 17 июля, 07:18
Modified 17 июля, 07:20
Updated 17 июля, 07:20
Госжилинспекция Омской области разместила вакансии для сотрудников старшей группы должностей. Соискателям готовы предложить зарплату от 38 270 до 52 570 рублей.
В задачи сотрудников будет входить проведение плановых и внеплановых проверок на объектах ЖКХ. В случае выявленных нарушений, необходимо будет выдавать предписания, составлять административные протоколы. Также специалистам нужно будет рассматривать обращения граждан и отвечать на них.
Кандидатам необходимо иметь образование не ниже бакалавриата, стаж государственной службы. Командировки составляют 10% от рабочего времени. Заявки от соискателей принимают до 5 августа.
Ранее Город55 рассказывал о вакансиях в омском цирке с бесплатным жильем для рабочих.