gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Обновили исторический рекорд. Шелест провел оперативное совещание после мощного ливня

Обновили исторический рекорд. Шелест провел оперативное совещание после мощного ливня

17 июля 2024, 13:08
Фото: Администрация Омска
В Омске прошло оперативное совещание с участием УДХБ, водоканала, АО «Омскэлектро» и других ресурсоснабжающих организаций, на котором мэр Шелест озвучил ряд важных поручений.

После мощного ливня в Омске прошло оперативное совещание с участием сотрудников УДХБ, водоканала, АО «Омскэлектро» и других ресурсоснабжающих организаций. На нем мэр города Сергей Шелест дал ряд важных получений. Среди них следующие:

  • все профильные службы перевести на круглосуточный режим работы;
  • привлечь к откачке воды дополнительную технику ресурсников — их помощь нам сейчас очень нужна;
  • обеспечить восстановление электроснабжения там, где оно нарушено по причине падения деревьев, обрыва проводов и тд.;
  • вернуть в строй светофоры, отключившиеся из-за обилия воды;
  • убрать упавшие деревья, ветки и другие объекты, принесенные водными потоками, с мест общего пользования.

Кроме того, градоначальник призвал подключиться к устранению последствий непогоды управляющие компании.

Отмечается, что количество осадков, выпавших на территории региона за сутки, обновляет исторический максимум и составляет 33 миллиметра, а это 157% от декадной нормы.

«Превращаемся в Венецию». В Омске во время ливня затопило магазины, подвалы и дороги
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мэр#Новости#УДХБ#Мэр Омска#Затопления#Затопление#Мэр города#Затопление подвала#Затопление дорог#Откачка воды
Подпишитесь
Красота Астаны и природа курорта Боровое. Сколько стоит съездить в Казахстан из Омска
Сегодня, 03:59
Омская ГЖИ ищет сотрудников для испекции объектов ЖКХ на зарплату до 53 тысяч
Сегодня, 07:18
Отведает беляш у Политеха. В Омск приехал ведущий фуд-блогер России Макс Брандт
Сегодня, 07:40
Омский следком завел уголовное дело из-за строительства жилого комплекса «Мирапорт»
Сегодня, 05:13
Еще 100 тысяч рублей: омские депутаты одобрили муниципальную выплату для военных
Сегодня, 08:56
Ошиблись. В «ТГК-11» прояснили ситуацию с отключением горячей воды в Амуре
Сегодня, 07:21