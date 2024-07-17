Обновили исторический рекорд. Шелест провел оперативное совещание после мощного ливня

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
После мощного ливня в Омске прошло оперативное совещание с участием сотрудников УДХБ, водоканала, АО «Омскэлектро» и других ресурсоснабжающих организаций. На нем мэр города Сергей Шелест дал ряд важных получений. Среди них следующие:
Кроме того, градоначальник призвал подключиться к устранению последствий непогоды управляющие компании.
Отмечается, что количество осадков, выпавших на территории региона за сутки, обновляет исторический максимум и составляет 33 миллиметра, а это 157% от декадной нормы.