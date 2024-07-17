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Суд Екатеринбурга перенес рассмотрение дела журналиста The Wall Street Journal

17 июля 2024, 06:33
По просьбе адвокатов обвиняемого в шпионаже журналиста из The Wall Street Journal, суд Екатеринбурга решил перенести рассмотрение дела с 13 августа на 18 июля. Информацию о перемещении даты заседания передали представители суда через пресс-службу.

Согласно информации от пресс-службы суда, защита подала ходатайство о переносе судебного заседания на 18 июля, и суд удовлетворил эту просьбу. Напомним, что 13 июня генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу журналиста, которого подозревают в интересе к выпуску и ремонту военной техники. При этом американский журналист скрывал факт своей работы и не раскрывал ее публично. Предвиделось, что судебное разбирательство будет проводиться в закрытом формате, пишет ИА «УралПолит.ru»

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