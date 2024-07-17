Суд Екатеринбурга перенес рассмотрение дела журналиста The Wall Street Journal

Согласно информации от пресс-службы суда, защита подала ходатайство о переносе судебного заседания на 18 июля, и суд удовлетворил эту просьбу. Напомним, что 13 июня генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу журналиста, которого подозревают в интересе к выпуску и ремонту военной техники. При этом американский журналист скрывал факт своей работы и не раскрывал ее публично. Предвиделось, что судебное разбирательство будет проводиться в закрытом формате, пишет ИА «УралПолит.ru»