На деньги Виктора Шрейдера: в Омске появится мемориальная доска с именем Пушницы

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета речь шла в том числе о мемориальных досках. В частности, депутатам было предложено одобрить установку доски с именем легендарного спортсмена-самбиста Александра Пушницы. Этот объект должен появиться на стене жилого дома на улице Орджоникидзе, в котором спортсмен жил в 1980–2000 годах.