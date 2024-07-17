На деньги Виктора Шрейдера: в Омске появится мемориальная доска с именем Пушницы

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета речь шла в том числе о мемориальных досках. В частности, депутатам было предложено одобрить установку доски с именем легендарного спортсмена-самбиста Александра Пушницы. Этот объект должен появиться на стене жилого дома на улице Орджоникидзе, в котором спортсмен жил в 1980–2000 годах.
— Установка мемориальной доски увековечит память об А. М. Пушнице, а также будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, — говорится в пояснительной записке.
Стоит отметить, что автором инициативы является Виктор Шрейдер — бывший мэр Омска и бывший депутат Госдумы, который сейчас занимает пост заместителя председателя Общероссийской ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления. Он берет на себя изготовление и установку мемориальной доски, а содержанием нового объекта займется спортивная школа имени Пушницы.
Депутаты проголосовали «за». Таким образом, в Омске скоро появится новый мемориальный объект.