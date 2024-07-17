Минус один фонтан. Омичам рассказали, как будут работать аттракционы в ближайшие дни

Напомним, что сегодня днем столбик термометра может подняться до +29 градусов. Однако жителей разных районов области ожидают дожди и грозы, а порывы ветра могут достигать 13 м/с. К сожалению, и завтра в регионе весь день будут идти сильные дожди с грозой. Скорость порывов ветра составит от 15 до 18 м/с.