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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

иллюстрация

Минус один фонтан. Омичам рассказали, как будут работать аттракционы в ближайшие дни

17 июля 2024, 07:09
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно, как в Омске будут работать аттракционы в ближайшие дни

Работа аттракционов в омских парках будет зависеть от погодных условий.

В телеграм-канале «Городские парки Омска» сообщили, что сегодня работа аттракционов зависит от погодных условий.

«Следите за прогнозом и наслаждайтесь прогулкой! А вот фонтан „Холодушка“ сегодня не работает. Проводятся плановые профилактические работы, чтобы он радовал вас свежей прохладой в летний зной еще долго», — уточнили сотрудники парка.

Напомним, что сегодня днем столбик термометра может подняться до +29 градусов. Однако жителей разных районов области ожидают дожди и грозы, а порывы ветра могут достигать 13 м/с. К сожалению, и завтра в регионе весь день будут идти сильные дожди с грозой. Скорость порывов ветра составит от 15 до 18 м/с.

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