Минус один фонтан. Омичам рассказали, как будут работать аттракционы в ближайшие дни

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В телеграм-канале «Городские парки Омска» сообщили, что сегодня работа аттракционов зависит от погодных условий.
«Следите за прогнозом и наслаждайтесь прогулкой! А вот фонтан „Холодушка“ сегодня не работает. Проводятся плановые профилактические работы, чтобы он радовал вас свежей прохладой в летний зной еще долго», — уточнили сотрудники парка.
Напомним, что сегодня днем столбик термометра может подняться до +29 градусов. Однако жителей разных районов области ожидают дожди и грозы, а порывы ветра могут достигать 13 м/с. К сожалению, и завтра в регионе весь день будут идти сильные дожди с грозой. Скорость порывов ветра составит от 15 до 18 м/с.