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Марат Хуснуллин: трасса М-12 достигнет Тюмени к 2025 году

17 июля 2024, 05:38
В текущем году планируется решить проблему продления трассы М-12 до Екатеринбурга, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, в этом году начнется строительство обхода Набережных Челнов с возможностью соединения с дорогой от Казани до Екатеринбурга, пишет ИА «УралПолит.ru».

«Непогода является препятствием в нашем плане из-за поздней весны и летних дождей. Однако мы решительно настроены справиться с этим вызовом», — цитирует РИА Новости слова Хуснуллина, который также отметил, что к 2025 году расширение трассы планируется до Тюмени.

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