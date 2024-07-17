Марат Хуснуллин: трасса М-12 достигнет Тюмени к 2025 году

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:41
По его словам, в этом году начнется строительство обхода Набережных Челнов с возможностью соединения с дорогой от Казани до Екатеринбурга, пишет ИА «УралПолит.ru».
«Непогода является препятствием в нашем плане из-за поздней весны и летних дождей. Однако мы решительно настроены справиться с этим вызовом», — цитирует РИА Новости слова Хуснуллина, который также отметил, что к 2025 году расширение трассы планируется до Тюмени.