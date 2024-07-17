Марат Хуснуллин: трасса М-12 достигнет Тюмени к 2025 году

«Непогода является препятствием в нашем плане из-за поздней весны и летних дождей. Однако мы решительно настроены справиться с этим вызовом», — цитирует РИА Новости слова Хуснуллина, который также отметил, что к 2025 году расширение трассы планируется до Тюмени.