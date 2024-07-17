Из-за уровня воды на дороге. В Омске после ливня изменили маршрут автобуса №69

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
После мощного ливня в омском дептрансе экстренно изменили схему движения автобусов №69 («ПО Иртыш — Улица Стрельникова»). Причиной стал уровень воды под виадуком на улице Серова.
Маршрут временно скорректирован сразу в двух направлениях: улица Блусевич, 15 Рабочая, поворот на улицу Кирова, улица Б. Хмельницкого, поворот на улицу Маяковского.
«Приносим свои извинения за вынужденное изменение схемы и неудобства для пассажиров!» — обратились к омичам в департаменте транспорта.
Ранее Город55 писал, в каком состоянии оказались городские улицы после дождя. Во время мощного ливня вода покрыла проезжие части и тротуары, проникла в магазины, медицинские центы и подземные переходы.