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Из-за затопления дорог в Омске изменили маршрут автобуса №69

Из-за уровня воды на дороге. В Омске после ливня изменили маршрут автобуса №69

17 июля 2024, 11:17
Фото: 1MI

Из-за затопления дорог в Омске изменили маршрут автобуса №69

В департаменте транспорта омичей предупредили об изменении схемы движения автобуса №69, причиной стал чрезмерно высокий уровень воды под виадуком на улице Серова.

После мощного ливня в омском дептрансе экстренно изменили схему движения автобусов №69 («ПО Иртыш — Улица Стрельникова»). Причиной стал уровень воды под виадуком на улице Серова.

Маршрут временно скорректирован сразу в двух направлениях: улица Блусевич, 15 Рабочая, поворот на улицу Кирова, улица Б. Хмельницкого, поворот на улицу Маяковского.

«Приносим свои извинения за вынужденное изменение схемы и неудобства для пассажиров!» — обратились к омичам в департаменте транспорта.

Ранее Город55 писал, в каком состоянии оказались городские улицы после дождя. Во время мощного ливня вода покрыла проезжие части и тротуары, проникла в магазины, медицинские центы и подземные переходы.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Маршрутки#Маршруты#Новости#Маршрут#Пассажирский транспорт#Ливень#Ливни#Транспортная сеть#Затопления#Затопление#Затопление дорог
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