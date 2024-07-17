«Дышите глубже». Неделя в Омске началась с уже знакомого запаха тухлых яиц

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Неделя для омичей началась с запаха тухлых яиц. По информации Обь-Иртышского УГМС, 15 июля в Ленинском округе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 1,4 раза.
В остальных округах в этот день метеорологи не обнаружили превышений. Однако в целом уровень загрязнения воздуха в городе был выше нормы.
В паблике «Дыши! Омск» под постом о выбросах омичи продолжают делиться информацией о неприятных запахах, которые они чувствуют в разных районах города.
«Сильный запах на Пригородной. Думала, после дождя будет пахнуть свежестью, но нет», — пишет омичка.
Еще несколько горожан пожаловались на химический запах на улице Магистральная и Мира. Также «жуткая вонь нефтепродуктов» стояла в районе аэропорта.
«Нефтяники, сильный химический запах. Как говорится, дышите глубже!» — комментирует подписчица.
Ранее Город55 рассказывал, что омичи активно обсуждали в городских пабликах появление осадка на машинах: