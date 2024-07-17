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Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

иллюстрация

«Дышите глубже». Неделя в Омске началась с уже знакомого запаха тухлых яиц

17 июля 2024, 03:18
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Неделя в Омске началась с выбросов ядовитого газа

В Ленинском округе зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1,4 раза.

Неделя для омичей началась с запаха тухлых яиц. По информации Обь-Иртышского УГМС, 15 июля в Ленинском округе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в 1,4 раза.

В остальных округах в этот день метеорологи не обнаружили превышений. Однако в целом уровень загрязнения воздуха в городе был выше нормы.

В паблике «Дыши! Омск» под постом о выбросах омичи продолжают делиться информацией о неприятных запахах, которые они чувствуют в разных районах города.

«Сильный запах на Пригородной. Думала, после дождя будет пахнуть свежестью, но нет», — пишет омичка.

Еще несколько горожан пожаловались на химический запах на улице Магистральная и Мира. Также «жуткая вонь нефтепродуктов» стояла в районе аэропорта.

«Нефтяники, сильный химический запах. Как говорится, дышите глубже!» — комментирует подписчица.

Ранее Город55 рассказывал, что омичи активно обсуждали в городских пабликах появление осадка на машинах:

«Опять нечем дышать». Омичи снова пожаловались на невыносимый запах в городе
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Выбросы#Аэропорт#Загрязнение воздуха#Новости#Превышение ПДК#Сероводород#Химический запах#Неприятные запахи#Дыши глубже
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