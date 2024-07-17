gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

иллюстрация

Чудом остался жив. Омич попал под трамвай и остался без руки

17 июля 2024, 05:30
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске мужчина попал под трамвай и остался без руки

Инцидент произошел вчера днем на улице Судоремонтная, 20Б.

Накануне около трех часов дня в Омске произошел трагический случай: мужчина попал под трамвай. Инцидент произошел на улице Судоремонтная, 20Б. После чего пострадавшего доставили в больницу.

В министерстве здравоохранения Омской области Городу55 рассказали, что у мужчины была отсечена рука.

Напомним, что в марте в селе Черемновка грузовой поезд сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте. Мужчина рискнул перебежать пути прямо перед приближающимся поездом и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Перебегал рельсы. В Омской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Узнать подробнее
Читайте также:
Главный онколог России назвал статистику онкозаболеваний среди омичейКо Дню медицинского работника. Минздрав поддержит строительство двух больниц в ОмскеВ омский минздрав ищут начальников и сотрудников на зарплату до 47 тысяч
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Минздрав#Больница#Трамвай#Новости#Пострадавший
Подпишитесь
Красота Астаны и природа курорта Боровое. Сколько стоит съездить в Казахстан из Омска
Сегодня, 03:59
Омская ГЖИ ищет сотрудников для испекции объектов ЖКХ на зарплату до 53 тысяч
Сегодня, 07:18
Отведает беляш у Политеха. В Омск приехал ведущий фуд-блогер России Макс Брандт
Сегодня, 07:40
Омский следком завел уголовное дело из-за строительства жилого комплекса «Мирапорт»
Сегодня, 05:13
Еще 100 тысяч рублей: омские депутаты одобрили муниципальную выплату для военных
Сегодня, 08:56
Ошиблись. В «ТГК-11» прояснили ситуацию с отключением горячей воды в Амуре
Сегодня, 07:21