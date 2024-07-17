Чудом остался жив. Омич попал под трамвай и остался без руки

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:34
Накануне около трех часов дня в Омске произошел трагический случай: мужчина попал под трамвай. Инцидент произошел на улице Судоремонтная, 20Б. После чего пострадавшего доставили в больницу.
В министерстве здравоохранения Омской области Городу55 рассказали, что у мужчины была отсечена рука.
Напомним, что в марте в селе Черемновка грузовой поезд сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте. Мужчина рискнул перебежать пути прямо перед приближающимся поездом и получил травмы, не совместимые с жизнью.