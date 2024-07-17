АО «ДАДС» с опережением графика строит участок трассы М-12

В рамках данного этапа предусмотрено возведение пяти различных искусственных сооружений, включая тоннельные путепроводы для прохода скота и сельхозтехники. Кроме того, будет создан специальный биопереход для миграции животных, что поможет сохранить местную фауну. Готовность большинства этих объектов составляет около 80%, их завершение запланировано на сентябрь, пишут Новые Известия.