АО «ДАДС» с опережением графика строит участок трассы М-12

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В рамках данного этапа предусмотрено возведение пяти различных искусственных сооружений, включая тоннельные путепроводы для прохода скота и сельхозтехники. Кроме того, будет создан специальный биопереход для миграции животных, что поможет сохранить местную фауну. Готовность большинства этих объектов составляет около 80%, их завершение запланировано на сентябрь, пишут Новые Известия.
В ходе строительства применяется комплексная технология изготовления устойчивого к растрескиванию асфальтобетона Superpave. Основная особенность метода — прогнозирование состояния дорожного покрытия с учетом внешних факторов конкретного региона и предполагаемой интенсивности движения. При этом учитываются глубина колеи, трещины, среднестатистическая температура и влажность. Применение технологии Superpave в различных погодно-климатических регионах России позволяет увеличить срок службы дорожного полотна до 12 лет.
По словам генерального директора ДАДС Бориса Сазонкина, пару лет назад компания сформировала новое подразделение по возведению искусственных сооружений. Это решение позволило сократить затраты на услуги субподрядчиков и усилить контроль за ходом строительства.
Помимо этого, активно ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, строительству ливневой канализации, опор освещения, очистных сооружений и прокладке кабельной канализации для АСУДД.
Строительные работы на участке ведутся круглосуточно. С начала года ДАДС более чем втрое увеличил количество задействованного персонала и спецтехники. Сейчас действуют 450 сотрудников и 150 единиц техники.
Работы, согласно договору, должны быть завершены в июне 2025 года, но в компании рассчитывают, что движение по этому участку будет открыто уже в октябре 2024-го.
Завершение строительства трассы М-12 на участке Казань — Екатеринбург позволит вывести грузовой трафик из населенных пунктов, повысит безопасность движения и обеспечит скоростную транспортную связь между региональными центрами.