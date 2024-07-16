Вылетел на встречку. В ДТП на Левом берегу пострадала 17-летняя омичка

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Published Сегодня, 03:39
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Накануне около двух часов дня в Кировском округе произошло ДТП, в результате которого пострадала школьница. Об этом сообщили в омской полиции.
Как стало известно, 26-летний водитель иномарки Opel ехал по улице 2-я Енисейская. В районе дома № 90 он выехал на встречку, где влетел в автомобиль Kia, за рулем которого находился 44-летний мужчина.
В результате аварии 17-летняя пассажирка Kia получила травмы и была госпитализирована. По данному инциденту проводится проверка.
Напомним, что ранее в Нефтяниках водитель без прав устроил ДТП. Автомобиль врезался в придорожное ограждение, в результате чего в больницу были доставлены 36-летняя женщина и 11-летний ребенок.