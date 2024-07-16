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В Омской области на должность бизнес-омбудсмена переназначили Юрия Герасименко

16 июля 2024, 07:42
Фото: 1MI
Иллюстрация
Герасименко является уполномоченным по правам предпринимателей с 2014 года.

Юрия Герасименко переназначили на должность регионального бизнес-омбудсмена. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 16 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Назначить Герасименко Юрия Васильевича исполняющим обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области с 16 июля 2024 года», — говорится в тексте документа.

Юрий Герасименко занимает пост омского уполномоченного по правам бизнеса последние 10 лет. Город55 выяснил, почему он будет работать на должности с приставкой «и.о.».

«Такая формулировка в связи с тем, что на федеральном уровне пока не утвержден уполномоченный по защите прав предпринимателей. Процедура назначения в регионах предполагает согласование с федеральным уполномоченным», — объяснила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.

Федеральным омбудсменом в сфере бизнеса ранее являлся Борис Титов. В середине июня его назначили специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Ранее срок полномочий омского бизнес-омбудсмена сократили с пяти лет до одного года. По такому же принципу сейчас назначаются министры и их заместители в региональном правительстве.

С продлением. В Омской области в пять раз урезали срок полномочий бизнес-омбудсмена
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#Евгений Игишев#Общество#Бизнес#Омская область#Предприниматель#Виталий Хоценко#Юрий Герасименко#Предприниматели
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