В Омской области на должность бизнес-омбудсмена переназначили Юрия Герасименко

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:46
Юрия Герасименко переназначили на должность регионального бизнес-омбудсмена. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 16 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Назначить Герасименко Юрия Васильевича исполняющим обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области с 16 июля 2024 года», — говорится в тексте документа.
Юрий Герасименко занимает пост омского уполномоченного по правам бизнеса последние 10 лет. Город55 выяснил, почему он будет работать на должности с приставкой «и.о.».
«Такая формулировка в связи с тем, что на федеральном уровне пока не утвержден уполномоченный по защите прав предпринимателей. Процедура назначения в регионах предполагает согласование с федеральным уполномоченным», — объяснила пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.
Федеральным омбудсменом в сфере бизнеса ранее являлся Борис Титов. В середине июня его назначили специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Ранее срок полномочий омского бизнес-омбудсмена сократили с пяти лет до одного года. По такому же принципу сейчас назначаются министры и их заместители в региональном правительстве.