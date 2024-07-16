В Домклик оценили спрос на новостройки, подпадающие под условия «Семейной ипотеки»

Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья. Максимальный размер кредита — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн для остальных регионов.



Однако есть категории семей с двумя несовершеннолетними детьми, для которых «Семейная ипотека» при покупке квартиры в новостройке остается доступной. Во-первых, это семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек. А, во-вторых, семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или в регионах с индивидуальной программой развития.



Разбираемся вместе с экспертами Аналитического центра Домклик, какие субъекты попадают под второе условие и чем интересен рынок недвижимости в этих регионах. Эксперты оценили спрос на квартиры в новостройках и на «Семейную ипотеку» в целом. Кроме того, в исследовании приводятся данные об объеме предложения на первичном рынке и стоимости квадратного метра строящегося жилья.



Спрос на новостройки в регионах, подпадающих под расширенные условия «Семейной ипотеки»