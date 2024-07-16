Тело 14-летнего подростка найдено в болоте под Челябинском

Утром 6 июля юноша находился в автомобиле в лесу возле поселка Бектыш в Еткульском районе Челябинской области. Там его оставили родители и пошли собирать грибы. Когда они вернулись, парня уже не было в машине, пишет ИА «УралПолит.ru».