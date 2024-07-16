Тело 14-летнего подростка найдено в болоте под Челябинском

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:36
По словам представителей ведомства, тело мальчика с признаками утопления найдено в болотной местности в ходе поисковых действий.
Утром 6 июля юноша находился в автомобиле в лесу возле поселка Бектыш в Еткульском районе Челябинской области. Там его оставили родители и пошли собирать грибы. Когда они вернулись, парня уже не было в машине, пишет ИА «УралПолит.ru».
По данным СК, мальчик был инвалидом, находился под наблюдением невролога и психиатра.
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти.