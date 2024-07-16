gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Тело 14-летнего подростка найдено в болоте под Челябинском

16 июля 2024, 05:31
Тело подростка, который пропал в лесу рядом с Челябинском десять дней назад, обнаружено в болоте, передали в управлении СК Российской Федерации.

По словам представителей ведомства, тело мальчика с признаками утопления найдено в болотной местности в ходе поисковых действий.

Утром 6 июля юноша находился в автомобиле в лесу возле поселка Бектыш в Еткульском районе Челябинской области. Там его оставили родители и пошли собирать грибы. Когда они вернулись, парня уже не было в машине, пишет ИА «УралПолит.ru».

По данным СК, мальчик был инвалидом, находился под наблюдением невролога и психиатра.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти.

Подпишитесь
Директором омского «Кедра» стал гендиректор «Омских кабельных сетей»
Сегодня, 05:09
«Все сопьются». В омских Нефтяниках здание спортивной секции отдали предпринимателю
Вчера, 11:04
Результат положительный: проект капремонта моста в центре Омска прошел экспертизу
Сегодня, 04:03
Не хватает — купите сами. В омских спортшколах родители столкнулись с поборами
Сегодня, 04:46
Кандидаты неизвестны. В омском аэропорту выберут нового генерального директора
Сегодня, 04:10
Парку быть. Хоценко обсудил с Фрадковым создание омского парка «Патриот»
Сегодня, 05:12