Специалисты рассмотрели перспективы новой «Семейной ипотеки»

В более чем тридцати регионах, где ипотека под 6% продолжает оставаться доступной, в первом полугодии 2024 года именно на эти регионы пришлось 11,1% всех сделок по «Семейной ипотеке» в стране. Данные регионы либо пока отстают по масштабам строительства, либо развиваются по индивидуальным программам. Также в эту категорию входят малые города с населением до 50 тысяч человек. Наибольшую востребованность программа получила в Адыгее, Чувашии и Марий Эл, где на нее приходится от 35,8% до 30,9% от всех сделок в регионе. В последние месяцы также отмечен рост популярности «Семейной ипотеки» в Севастополе и Калмыкии, где число сделок выросло на 20,3% и 18,7% соответственно.