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Специалисты рассмотрели перспективы новой «Семейной ипотеки»

Специалисты рассмотрели перспективы новой «Семейной ипотеки»

16 июля 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты компании «Домклик» проанализировали потенциальный спрос на первичное жилье в российских регионах, которые подпадают под расширенные условия программы «Семейной ипотеки».

Эта программа считается самой выгодной для семей, желающих улучшить жилищные условия в ситуации ужесточения денежно-кредитной политики.

Согласно новым условиям программы «Семейная ипотека», кредиты на покупку жилья на первичном рынке под 6% годовых будут предоставляться семьям, в которых воспитывается хотя бы один ребенок не старше 6 лет или ребенок-инвалид.

Максимальный размер кредита составляет шесть миллионов рублей, а для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 миллионов рублей. При этом первоначальный взнос должен составлять не менее 20%. Власти также сохранили прежние условия выдачи «Семейной ипотеки» для ряда российских регионов, и эти условия охватили приблизительно треть субъектов РФ, пишет newsnn.ru.

В более чем тридцати регионах, где ипотека под 6% продолжает оставаться доступной, в первом полугодии 2024 года именно на эти регионы пришлось 11,1% всех сделок по «Семейной ипотеке» в стране. Данные регионы либо пока отстают по масштабам строительства, либо развиваются по индивидуальным программам. Также в эту категорию входят малые города с населением до 50 тысяч человек. Наибольшую востребованность программа получила в Адыгее, Чувашии и Марий Эл, где на нее приходится от 35,8% до 30,9% от всех сделок в регионе. В последние месяцы также отмечен рост популярности «Семейной ипотеки» в Севастополе и Калмыкии, где число сделок выросло на 20,3% и 18,7% соответственно.

Анализ спроса на новостройки в регионах, соответствующих расширенным условиям программы, показал, что в большинстве этих территорий наблюдается позитивная динамика. Доля сделок с новостройками растет, особенно в Адыгее, Туве, Марий Эл, Псковской, Курганской и Кировской областях, где объемы строящегося жилья в ипотечных сделках увеличились более чем на 10% за первое полугодие 2024 года (по данным Сбербанка).

Статистика объявлений на «Домклик» также показывает, что в регионах, где условия «Семейной ипотеки» остались прежними, первичный рынок остается скромным: 80% объявлений касаются вторичного жилья. В некоторых регионах, таких как Магаданская область, Еврейская автономная область, НАО, Чукотка, Ингушетия, Чечня и Республика Алтай, не найти предложений по продаже квартир на первичном рынке. Эти регионы характеризуются либо низким уровнем доходов населения, либо сложными условиями для строительства из-за экстремального климата и особого рельефа.

Наиболее доступное жилье на первичном рынке среди регионов с расширенными условиями программы «Семейная ипотека» можно встретить в Калмыкии (от 77,8 тысячи рублей за квадратный метр), а также в Республике Марий Эл, Оренбургской, Костромской, Тамбовской, Саратовской, Псковской и Курганской областях (от 81,9 до 97,2 тысячи рублей за квадратный метр). В большинстве этих регионов медианная стоимость квадратного метра в новостройках ниже среднероссийского показателя.

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