Результат положительный: проект капремонта моста в центре Омска прошел экспертизу

В Омске сейчас идет подготовка к капитальному ремонту Комсомольского моста, который соединяет между собой берега Оми в самом центре города. Мэр Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале о том, что техническая часть проекта капремонта прошла экспертизу с положительным результатом.