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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Проект капремонта моста в центре Омска прошел экспертизу

Результат положительный: проект капремонта моста в центре Омска прошел экспертизу

16 июля 2024, 04:03
Фото: gorod55.ru

Проект капремонта моста в центре Омска прошел экспертизу

По предварительным данным, Комсомольский мост будут ремонтировать с октября 2025-го по октябрь 2026 года.

В Омске сейчас идет подготовка к капитальному ремонту Комсомольского моста, который соединяет между собой берега Оми в самом центре города. Мэр Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале о том, что техническая часть проекта капремонта прошла экспертизу с положительным результатом.

— Согласно проекту, — пишет Шелест, — на мосту будут полностью заменены железобетонные балки пролетного строения, вся плита проезжей части, включая мостовое полотно, а также крайние металлические балки. Тротуары станут шире, объект украсит архитектурная подсветка, а все уникальные элементы моста — фонари, рельефы, ограждения — будут сохранены и отреставрированы либо воссозданы с нуля по оригинальным чертежам.

Ремонт продлится год. По предварительным данным, он начнется в октябре 2025 года, причем на все время работ мост будет закрыт и для машин, и для пешеходов.

— Понимая высокую транспортную значимость этого сооружения, в 2025 году, еще до начала ремонта, закажем математическое моделирование всех ключевых дорог и перекрестков, — пообещал мэр. — Его результаты помогут специалистам детально проработать схемы организации дорожного движения.

В общей сложности на ремонт Комсомольского моста потратят приблизительно 1,2 млрд рублей. Окончательная сумма, по словам мэра, станет известна в ближайшее время, когда сметная стоимость тоже пройдет экспертизу.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Комсомольский мост#Сергей Шелест#Ремонт мостов
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