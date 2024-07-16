Результат положительный: проект капремонта моста в центре Омска прошел экспертизу

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
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Updated Сегодня, 04:21
В Омске сейчас идет подготовка к капитальному ремонту Комсомольского моста, который соединяет между собой берега Оми в самом центре города. Мэр Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале о том, что техническая часть проекта капремонта прошла экспертизу с положительным результатом.
— Согласно проекту, — пишет Шелест, — на мосту будут полностью заменены железобетонные балки пролетного строения, вся плита проезжей части, включая мостовое полотно, а также крайние металлические балки. Тротуары станут шире, объект украсит архитектурная подсветка, а все уникальные элементы моста — фонари, рельефы, ограждения — будут сохранены и отреставрированы либо воссозданы с нуля по оригинальным чертежам.
Ремонт продлится год. По предварительным данным, он начнется в октябре 2025 года, причем на все время работ мост будет закрыт и для машин, и для пешеходов.
— Понимая высокую транспортную значимость этого сооружения, в 2025 году, еще до начала ремонта, закажем математическое моделирование всех ключевых дорог и перекрестков, — пообещал мэр. — Его результаты помогут специалистам детально проработать схемы организации дорожного движения.
В общей сложности на ремонт Комсомольского моста потратят приблизительно 1,2 млрд рублей. Окончательная сумма, по словам мэра, станет известна в ближайшее время, когда сметная стоимость тоже пройдет экспертизу.