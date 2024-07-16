Редкая находка. Морских птиц снова занесло в Омскую область

Баклан — довольно крупная птица с продолговатым телом. Длина тела может достигать одного метра, а размах крыльев — 1,2–1,5 метра. Вес взрослого баклана составляет от трех до трех с половиной килограммов. Эти птицы встречаются на всех континентах Земли. В основном бакланы живут на побережьях морей и океанов, но некоторые виды также обитают на берегах рек и озер.