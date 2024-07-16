Редкая находка. Морских птиц снова занесло в Омскую область

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В Саргатском районе, на озере Теренкуль, удалось запечатлеть отдыхающих больших бакланов, которые грелись на солнышке. Об этом рассказали в Управлении по охране животного мира.
Баклан — довольно крупная птица с продолговатым телом. Длина тела может достигать одного метра, а размах крыльев — 1,2–1,5 метра. Вес взрослого баклана составляет от трех до трех с половиной килограммов. Эти птицы встречаются на всех континентах Земли. В основном бакланы живут на побережьях морей и океанов, но некоторые виды также обитают на берегах рек и озер.
Напомним, что в апреле в Тарском районе Омской области на реке Аркарка были замечены редкие птицы — малые бакланы, занесенные в Красную книгу. Этот вид птиц необычен для Сибири и впервые встретился на территории нашего региона. Однако сейчас численность малых бакланов сокращается. Этому способствуют разные факторы, в частности, гибель птиц в рыболовных сетях.