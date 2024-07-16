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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Баклан

Редкая находка. Морских птиц снова занесло в Омскую область

16 июля 2024, 07:32
Фото: Управление по охране животного мира
Баклан

Морских птиц снова занесло в Омскую область

Большие бакланы отдыхали на берегу озера Теренкуль и грелись на солнце.

В Саргатском районе, на озере Теренкуль, удалось запечатлеть отдыхающих больших бакланов, которые грелись на солнышке. Об этом рассказали в Управлении по охране животного мира.

Баклан — довольно крупная птица с продолговатым телом. Длина тела может достигать одного метра, а размах крыльев — 1,2–1,5 метра. Вес взрослого баклана составляет от трех до трех с половиной килограммов. Эти птицы встречаются на всех континентах Земли. В основном бакланы живут на побережьях морей и океанов, но некоторые виды также обитают на берегах рек и озер.

БакланБаклан
БакланБаклан
Баклан
Фото: Управление по охране животного мира

Напомним, что в апреле в Тарском районе Омской области на реке Аркарка были замечены редкие птицы — малые бакланы, занесенные в Красную книгу. Этот вид птиц необычен для Сибири и впервые встретился на территории нашего региона. Однако сейчас численность малых бакланов сокращается. Этому способствуют разные факторы, в частности, гибель птиц в рыболовных сетях.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Природа#Птицы#Российская Федерация#Управление по охране животного мира#Бакланы#Морские птицы#Озеро Теренкуль#Ловля рыбы
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