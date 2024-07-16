Пять стихий. Омичам рассказали, когда в этом году пройдет Штормфест

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В этом году на площади Сибирского кадетского корпуса пройдет пятый, юибилейный, Штормфест. Мероприятие состоится 10 августа и продлится с 15:00 до 21:00.
Локации фестиваля будут разделены на четыре природных стихии: огонь, воду, землю и воздух. Организаторы рассказали, что пятой, объединяющей, станет «ШТОРМ», который может присутствовать во всех стихиях.
Напомним, что на День города, который пройдет 3 августа, в Омск приедет группа «Пицца». Коллектив прославился такими песнями, как «Оружие», «Романс», «Улыбка» и «Лифт».