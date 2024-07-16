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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Стало известно, когда в Омске пройдет Штормфест в этом году

Пять стихий. Омичам рассказали, когда в этом году пройдет Штормфест

16 июля 2024, 11:11
Фото: gorod55.ru

Стало известно, когда в Омске пройдет Штормфест в этом году

Юбилейный пятый Штормфест пройдет на Соборной площади 10 августа, планом мероприятия поделились в группе школы единоборств «Шторм».

В этом году на площади Сибирского кадетского корпуса пройдет пятый, юибилейный, Штормфест. Мероприятие состоится 10 августа и продлится с 15:00 до 21:00.

Локации фестиваля будут разделены на четыре природных стихии: огонь, воду, землю и воздух. Организаторы рассказали, что пятой, объединяющей, станет «ШТОРМ», который может присутствовать во всех стихиях.

Напомним, что на День города, который пройдет 3 августа, в Омск приедет группа «Пицца». Коллектив прославился такими песнями, как «Оружие», «Романс», «Улыбка» и «Лифт».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мероприятие#Фестиваль#Мероприятия#Новости#Шторм#Массовые мероприятия#Шторм Fest
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