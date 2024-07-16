Представители ФОМС рассказали о возможностях полиса ОМС для беременных женщин

В некоторых случаях у будущих мам возникает необходимость в получении высокотехнологичной медпомощи. По ОМС можно получить такую помощь как на этапе беременности, так и во время родов, в послеродовой период. Такие услуги также предоставляются при врожденных аномалиях и определенных состояниях, которые возникают у детей в перинатальных период.