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Updated Сегодня, 14:41

Представители ФОМС рассказали о возможностях полиса ОМС для беременных женщин

Представители ФОМС рассказали о возможностях полиса ОМС для беременных женщин

16 июля 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney
В Российской Федерации работает целый комплекс мер поддержки будущих мам. Многие медицинские услуги и обследования доступны в рамках обязательного медицинского страхования, их можно получить по полису ОМС.

Так, система ОМС предусматривает оказание первичной медико-санитарной помощи (профилактической, скорой медицинской помощи, а также специализированной медпомощи, включая высокотехнологичную). Беременная женщина вправе наблюдаться в любой женской консультации в любом населенном пункте России, независимо от ее гражданства, адреса регистрации и постоянного места жительства, передала «Комсомольская правда».

Базовая программа ОМС предоставляет беременным женщинам следующие гарантии: постановку на учет в женской консультации, гинекологические осмотры, сдачу анализов, УЗИ, КТГ-исследования, консультации узких специалистов. Кроме этого, будущие мамы вправе рассчитывать на аудиологический скрининг, госпитализацию с целью родоразрешения и последующую необходимую медпомощь молодой матери и новорожденному.

По полису ОМС можно сделать и эпидуральную анестезию. Эта услуга предоставляется только при наличии медицинских показаний. Кроме этого, за роженицей закреплено право взять на роды кого-либо из близких.

С этого года базовую программу ОМС дополнили услугами медицинских психологов.

В некоторых случаях у будущих мам возникает необходимость в получении высокотехнологичной медпомощи. По ОМС можно получить такую помощь как на этапе беременности, так и во время родов, в послеродовой период. Такие услуги также предоставляются при врожденных аномалиях и определенных состояниях, которые возникают у детей в перинатальных период.

С 2024 года россияне в возрасте 18 — 49 лет вправе бесплатно пройти оценку репродуктивного здоровья по ОМС в рамках профилактики. Диспансеризация взрослых граждан проводится с целью выявления возможных заболеваний и состояний, которые могут оказать негативное влияние на течение беременности, а также факторов риска их развития.

Консультацию по интересующим вопросам застрахованные граждане могут получить в страховых медицинских организациях, где они оформляли полис ОМС. Также можно позвонить по телефонам горячих линий территориальных фондов ОМС.

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