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Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

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После геошторма Омскую область ждут «магнитные сюрпризы» от Солнца

16 июля 2024, 08:59
Фото: Изображение Midjourney
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В четверг ожидается возбуждение магнитосферы.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ближайший четверг, 18 июля, магнитосфера будет возбужденной. Пик активности ожидается в промежутке с 9:00 до 12:00. В долгосрочном прогнозе до середины августа магнитосфера будет оставаться спокойной.

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Скриншот
Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Во вторую неделю июля на Земле прошли магнитные бури, индекс которых достиг 4 баллов. После сильной солнечной атаки в ночь с 11 на 12 июля, настала короткая передышка, которая длилась всего сутки. Однако в минувшее воскресенье, 14 июля, на планете разразился геомагнитный шторм.

Магнитные бури могут вызывать недомогания у метеозависимых людей. Чаще всего они проявляются в виде головной боли и повышения артериального давления. Ранее профессор омской медакадемии рассказал, как сберечь свое здоровье во время магнитных бурь.

Как справиться с головной болью и высоким давлением: омский врач — о магнитных бурях
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#Наука#Омская область#Прогноз#Солнце#Магнитные бури#Ученые#Метеозависимость#Лаборатория солнечной астрономии
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