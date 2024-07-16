После геошторма Омскую область ждут «магнитные сюрпризы» от Солнца

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ближайший четверг, 18 июля, магнитосфера будет возбужденной. Пик активности ожидается в промежутке с 9:00 до 12:00. В долгосрочном прогнозе до середины августа магнитосфера будет оставаться спокойной.
Во вторую неделю июля на Земле прошли магнитные бури, индекс которых достиг 4 баллов. После сильной солнечной атаки в ночь с 11 на 12 июля, настала короткая передышка, которая длилась всего сутки. Однако в минувшее воскресенье, 14 июля, на планете разразился геомагнитный шторм.
Магнитные бури могут вызывать недомогания у метеозависимых людей. Чаще всего они проявляются в виде головной боли и повышения артериального давления. Ранее профессор омской медакадемии рассказал, как сберечь свое здоровье во время магнитных бурь.