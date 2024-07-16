После геошторма Омскую область ждут «магнитные сюрпризы» от Солнца

Во вторую неделю июля на Земле прошли магнитные бури, индекс которых достиг 4 баллов. После сильной солнечной атаки в ночь с 11 на 12 июля, настала короткая передышка, которая длилась всего сутки. Однако в минувшее воскресенье, 14 июля, на планете разразился геомагнитный шторм.