Полярные сияния способны повредить энергетический комплекс Земли

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Такие выводы сделали ученые НАСА, обнаружившие связь между природным явлением и мощными электрическими токами, способными повреждать трубопроводы и подземные кабели, пишет «Новая Хакасия».
Ученые пришли к выводу, что угол, под которым межпланетные толчки воздействуют на магнитное поле Земли, существенно влияет на определение силы токов.
Формирование межпланетных толчков происходит по аналогии с возникновением звукового удара реактивного самолета. Однако в данном случае получается не громкий звук, а магнитная ударная волна, которая сжимает магнитное поле Земли. Эта же волна способна генерировать токи, опасные для любых структур, проводящих электричество.
Межпланетные толчки нередко становятся причиной мощных токов и полярных сияний, и, повторяясь, они способны наносить ущерб инфраструктуре.
Взаимодействуя с магнитным полем Земли, солнечные частицы провоцируют появление геомагнитных бурь. Те, в свою очередь, вступают во взаимодействие с атмосферой, создавая полярные сияния.
Межпланетные толчки, которые представляют собой ударную волну, вызванную солнечным ветром, тоже способствуют развитию этого явления. Таким образом, северное сияние служит предупреждением о том, что электрические токи в космосе способны вызывать проблемы с энергетикой у землян.
Эксперты считают, что для защиты оборудования энергетики могут отключать несколько специальных электрических цепей при подаче сигнала о поражении электрическим током. Таким образом можно предотвратить появление геомагнитных токов, вредящих оборудованию.