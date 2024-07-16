Полярные сияния способны повредить энергетический комплекс Земли

Формирование межпланетных толчков происходит по аналогии с возникновением звукового удара реактивного самолета. Однако в данном случае получается не громкий звук, а магнитная ударная волна, которая сжимает магнитное поле Земли. Эта же волна способна генерировать токи, опасные для любых структур, проводящих электричество.