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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Полярные сияния способны повредить энергетический комплекс Земли

Полярные сияния способны повредить энергетический комплекс Земли

16 июля 2024, 17:07
Фото: Изображение Midjourney
Северное сияние может представлять угрозу для энергетики нашей планеты.

Такие выводы сделали ученые НАСА, обнаружившие связь между природным явлением и мощными электрическими токами, способными повреждать трубопроводы и подземные кабели, пишет «Новая Хакасия».

Ученые пришли к выводу, что угол, под которым межпланетные толчки воздействуют на магнитное поле Земли, существенно влияет на определение силы токов.

Формирование межпланетных толчков происходит по аналогии с возникновением звукового удара реактивного самолета. Однако в данном случае получается не громкий звук, а магнитная ударная волна, которая сжимает магнитное поле Земли. Эта же волна способна генерировать токи, опасные для любых структур, проводящих электричество.

Межпланетные толчки нередко становятся причиной мощных токов и полярных сияний, и, повторяясь, они способны наносить ущерб инфраструктуре.

Взаимодействуя с магнитным полем Земли, солнечные частицы провоцируют появление геомагнитных бурь. Те, в свою очередь, вступают во взаимодействие с атмосферой, создавая полярные сияния.

Межпланетные толчки, которые представляют собой ударную волну, вызванную солнечным ветром, тоже способствуют развитию этого явления. Таким образом, северное сияние служит предупреждением о том, что электрические токи в космосе способны вызывать проблемы с энергетикой у землян.

Эксперты считают, что для защиты оборудования энергетики могут отключать несколько специальных электрических цепей при подаче сигнала о поражении электрическим током. Таким образом можно предотвратить появление геомагнитных токов, вредящих оборудованию.

#Общество
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