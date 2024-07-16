Под покровом ночи. В Омске перекроют на два дня метромост

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Сотрудники региональной Госавтоинспекции предупредили водителей об ограничении движения. Временно запретят проезд по мосту имени 60-летия Победы. Мост закроется в 23:00, до 06:00 17 июля туда будет невозможно попасть.
Также с 23:00 18 июля до 06:00 19 июля автомобилисты не смогут пользоваться переправой. Рядом с мостом поставят таблички и временные дорожные знаки о перекрытии.
Ранее Город55 писал о капитальном ремонте моста у Телецентра. Его будут реконструировать в рамках нацпроекта, на работу выделяют порядка 2,8 млрд рублей. По предварительным данным, проект завершится до середины осени 2026 года.