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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

иллюстрация

Под покровом ночи. В Омске перекроют на два дня метромост

16 июля 2024, 07:12
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске перекроют на два дня метромост

Мост будут закрывать ночью, поэтому на движение транспорта это не должно сильно повлиять.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции предупредили водителей об ограничении движения. Временно запретят проезд по мосту имени 60-летия Победы. Мост закроется в 23:00, до 06:00 17 июля туда будет невозможно попасть.

Также с 23:00 18 июля до 06:00 19 июля автомобилисты не смогут пользоваться переправой. Рядом с мостом поставят таблички и временные дорожные знаки о перекрытии.

Ранее Город55 писал о капитальном ремонте моста у Телецентра. Его будут реконструировать в рамках нацпроекта, на работу выделяют порядка 2,8 млрд рублей. По предварительным данным, проект завершится до середины осени 2026 года.

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#Алина Ясинская#Город#Омск#Омская область#Россия#Перекрытие моста#Новости#Перекрытие дорог#Метромост#Госавтоинспекция#Госавтоинспекция Омской области
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